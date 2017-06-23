Publicis Groupe Önümüzdeki Yıl Cannes Lions ve SXSW Dahil Hiçbir Yarışmaya Katılmayacak [Cannes Lions 2017]

Publicis Groupe önümüzdeki yıl yarışmalardan ve tanıtım yatırımlarından uzak durarak Marcel isimli yapay zeka platformunu geliştirecek.

Publics Groupe CEO'su Arthur Sadoun öncülüğünde Salı günü yapılan resmi açıklamayla, 2015'te eski CEO Maurice Lévy tarafından kurulan The Power of One inisiyatifinin yeni adımını ve bunun sonuçları paylaşıldı. Publics'in Sapient'i satın almasının ardından grup altında yer alan tüm şirketlerin ve tüm çalışanlarının verisini işleyecek bir yapay zeka ve makine öğrenme algoritması geliştiriliyor.

Marcel isimli bu platformun bugüne kadarki ilk profesyonel asistan olacağı belirtiliyor. Marcel, 130 ülkeden 200 disiplinde 80.000 çalışanın verisini toplayacak ve sürekli olarak kendini geliştirecek. Böylece müşterinin ihtiyaçlarını tahmin etmek, fırsatları tespit etmek, Groupe'nin gücüyle yaratıcılığı ortaya çıkarmaya çalışacak.

Publicis Groupe, Marcel platformunu geliştirmek ve ayağa kaldırmak için önümüzdeki yıl boyunca katılacağı endüstri etkinlikleri ve promosyon harcalarından feragat ediyor. Bunun, sektörden çekilme olarak değil, daha güçlü dönmek için bir senelik ara olarak tanımlamayı tercih ediyorlar. Tam bir yıl sonra, Haziran 2018'de Publicis Groupe, Marcel'in lansmanını Paris'te düzenlenen Viva Technology konferansında gerçekleştirmeyi planlıyor. Ve o tarihten sonra da Publicis tekrardan SXSW, Cannes Lions gibi etkinliklere katılmaya kaldığı yerden devam edecek.

Görsel: Publicis Groupe