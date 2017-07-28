Psikolojik Rahatsızlıkların Minimalist Linol Baskıları

Noa Snir, "Disorder" adlı linol baskı serisinde sade bir yaklaşımla akıl hastalıklarını, fobileri ve diğer psikolojik sendromları görselleştiriyor.

İllüstratör Noa Snir’in birkaç yıl önce başladığı Disorder adlı linol baskı serisi; psikolojik rahatsızlıkları, fobileri ve sendromları sade bir yaklaşımla ele alıyor. Hala devam eden serideki çalışmalar, bu hafta Porto’da O! Galeria’da düzenlenen sergide sanatseverlerle buluşmuş.



Snir, linol baskı tekniğinin doğası gereği yarattığı kısıtlamalardan olumlu yönde yararlandığını belirtiyor. Sanatçı diğer çalışmalarında zengin bir renk paletiyle ve karmaşık kompozisyonlarla çalışırken linol baskı serisinde bunun tam tersi şekilde ilerlemek durumunda kalıyor. Linol baskı tekniğiyle çalışmak kendisini, karmaşık ifade biçimleri yerine daha isabetli, tek renkli ve basite indirgenmiş çizgiler kullanmak zorunda bıraktığından iyi bir meydan okuma anlamını taşıyor. Böylece minimalist olma konusunda kendi kendini eğitebildiğini belirtiyor.



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Regresyon (bireyin gelişiminin daha önceki safhalardan birine, örneğin çocukluğuna dönmesi)

Xenomelia (vücut bütünlüğüne ilişkin kimlik bozukluğu)



Agorafobi (açık alan korkusu)



Blumia

Klostrofobi

Depresyon



Dissosiyatif Bozukluk

Teşhircilik

Obsesif Kompulsif Bozukluk

Doğum Sonrası Depresyon

Piromani (kasıtlı yangın çıkarma eylemi)

Görsel: Noa Snir