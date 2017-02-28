Profesyoneller İçin 3 Boyutlu Yazan Kalem [SXSW 2017]

3Doodler'a yeni özellikler eklenmiş haliyle yaratıcı profesyonellere hitap eden 3Doodler PRO, SXSW 2017 Interactive Innovation Awards'da finale yükseldi.

SXSW 2017 Interactive Innovation Awards için 65 finalist açıklandı. 3Doodler’ın geliştirdiği 3Doodler PRO, Innovative 3-DIY dalındaki 5 finalistten biri oldu.

2013 yılında Kickstarter’da 2.344.134 dolar fon toplayan 3Doodler, dünyanın ilk 3 boyutlu yazan kalemi olarak internette büyük ses getirmişti. Bu defa Eylül ayında piyasaya çıkardığı en gelişmiş versiyonu olan 3Doodler PRO ile adından söz ettiriyor.

3Doodler PRO; adındaki “pro” teriminden de anlaşılacağı üzere tasarımcıların, mimarların, mühendislerin, sanatçıların ve yaratıcı disiplinlerde üretim yapan profesyonellerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmış. Kullanıcının yaratıcı vizyonunu 3B formda verimli bir şekilde iletmesini sağlayan eşsiz bir prototipleme ve dokunmaya dayalı tasarım araç olarak tanımlanıyor.

3Doodler PRO’nun önceki versiyona göre en önemli farklarından biri, 65 yeni malzemeyle ile çizim yapabiliyor olması. Bu malzemeler; metal, ahşap, naylon, PC (polikarbon), ABS, FLEXY olmak üzere ana gruplar altında sıralanıyor. İlk versiyonda yalnızca termoplastik (ısıyla yumuşayan plastik) malzemeyle çizim yapılabiliyordu. PRO versiyon ile üretilen nesnelere ayrıca zımpara ve son cila da yapmak mümkün. Dolayısıyla önceki versiyonla üretilmiş basit ve oyuncak gibi görünen nesneler yerine çok daha geçerliliği olan tasarımlar ortaya çıkarılabileceği görülüyor. Daha donanımlı olması dolayısıyla orijinal versiyona kıyasla PRO biraz daha ağır.

3Doodler PRO ile gelen bir başka yenilik ise batarya takımı. Böylece tasarımcı kabloyla prize bağımlı bir şekilde çalışmak zorunda kalmıyor. LCD ısı ekranı da bir başka yeni özellik. Bu ekran, kalemin içindeki materyalin kullanım için uygun sıcaklığa geldiğini haber veriyor. Sanatçıların, kalemden malzemeleri çeşitli şekil ve boyutlarda çıkarmasını sağlayan altı parçalı kalıp seti de PRO’nun taşıdığı en önemli yeni özelliklerden biri. Farklı hız seçeneklerine sahip yeni fan ise yine PRO ile gelen bir özellik. Kullanıcı, malzemeleri ne kadar hızlı ya da yavaş kurutup sertleştirmek istiyorsa fanın hızını ona göre seçebilecek.

Üç boyutlu yazan kalem fikriyle ilgili kısa bir anekdot aktarmakta fayda var. Kalem, yaratıcısı Maxwell Bogue’in bir gün 3B yazıcının başında beklerken sinirlenmesi üzerine ortaya çıkmış. 3B yazıcının nesneyi yazmasını beklemekten sıkılan Bogue, beklemek yerine doğrudan ürünü çizebileceği bir çözüm aramaya başlamış. Bu anlamda 3Doodler PRO’nun profesyoneller için zamandan kazanmak anlamına geldiği söylenebilir. Büyük boyutlu nesneler içinse özgürlük alanı yaratıyor. Tasarımcı ya da sanatçı, nesneyi tasarlarken 3B yazıcının boyutlarına bağlı kalmak yerine boyut konusunda özgürce hareket edebilir, gerçek boyutlu ürün prototipleri üretebilir.



3Doodler, ürünü açıklayan kılavuzlar ve kullanımını çeşitli profesyoneller eşliğinde örneklendiren videolar yayınlıyor. Dilerseniz 3Doodler YouTube kanalındaki diğer videolara da göz gezdirebilirsiniz.

Görsel: 3Doodler