Profesyonel Oyunculuğun Mini Dizisi Ezber Bozanlar: Bir eSpor Hikayesi

Red Bull tarafından hazırlanan 3 bölümlük Ezber Bozanlar, Türkiye'de eSporun gelişimini ve kültür olarak toplumda yarattığı değişimi anlatıyor.

Red Bull, hobi ve profesyonellik arasında kalan ve Türkiye'de de son 5 yıl içinde büyük yükseliş yaşayan eSpor kavramını nişten popülere her konu başlığıyla inceleyen bir mini belgesel hazırladı. Ezber Bozanlar isimli belgeselin ilk bölümünde bu dünyaya uzak kişilere eSporun dinamikleri tanıtılırken ikinci bölümde esporcular aile, mesai ve özel yaşam üçgenlerini açıklıyor. Üçüncü bölüm ise espor sektörünün ekonomik boyutları ve profesyonel oyuncuların -tamlamadan da anlaşılabileceği gibi- gelirlerinin olup olmadığı sorguları üzerinden işleniyor.

Bu 3 bölüm boyunca sektörün içinden ve çevresinden farklı kademelerde birçok kişiyle röportajlar yapılmış. Böylece espor dünyasını, o atmosfer altında yaşayanların anlatması sağlanmış. Bigumigu'nun kurucu ortağı Yalçın Pembecioğlu'nun da yer aldığı Ezber Bozanlar'da; Bora Koçyiğit (Riot Games Ülke Müdürü), Sina Afra (1907 Fenerbahçe eSpor CEO), Ahmed Çaylı (Space Soldiers Genel Koordinatörü), Bünyamin Aydın (Space Soldiers kurucusu), Kaan Kural (yorumcu ve yazar), Kemal Sadıkoğlu (eski Team Secret yöneticisi), Ulaş Gülkirpik (SuperMassive menajeri), Hakan Baş (SuperMassive kurucusu), Levent Kocaaydın (Space Soldiers danışmanı), Tolgay Karabulut (Riot Games Sosyal Medya ve PR Sorumlusu), Gökhan Kazar (ESL Türkiye İdari Yöneticisi) ile SuperMassive, Fenerbahçe ve Space Soldiers oyuncuları yer alıyor. Ezber Bozanlar mini belgesenin tamamını aşağıdan izleyebilirsiniz.

Türkiye'de popüler karşılığıyla eSpor kavramının temelleri 2011 - 2012'de League of Legends ile atıldı. Başta arkadaş grubundan oluşan takımların belirli bir federasyona bağlı olmadan düzenlediği maçlarla bugünlerin ilk tohumları ekilmişti. Riot Games'in Türkiye pazarına girmesi, onu bu alanda bir yetkili konumuna da getirdi. Bir oyun şirketi olduğu kadar eğlence etkinlikleri organizatörü gibi de konumlanan Riot Games büyüdükçe eSpor tanımını da League of Legends oynamak gibi bir yanılgıya dönüştü. Aradan geçen süreyle birlikte CS:GO gibi farklı oyunlar da eSpor'dan sayılmaya başlandı ve böylece toplum genelindeki algı kırıldı.

Öte yandan 2000'lerin başında, Türkiye'de oyunculuğun internet siteleri ve oyun yapımcıları üzerinden değil, oyun dergileri üzerinden ilerlediği dönemde de (Samsung ve Microsoft destekli, Güney Kore merkezli) World Cyber Games'in Türkiye ayağı karşılaşmaları yapılmıştı. Neredeyse tüm dünyadan katılımcılarla video oyunlarının olimpiyatları olan WCG çok daha geniş oyun yelpazesiyle eSpor kavramının MOBA ve FPS türleri çevresinde şekillenmediği bir yapının da mümkün olduğunu göstermişti.

Görsel: Red Bull