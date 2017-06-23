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Product Design Kategorisinde Ödül Kazanan İşler [Cannes Lions 2017]

Cannes Lions Product Design kategorisinde kazanan iş ve ajanslar açıklandı.

Grand Prix


PAYPHONE BANK
TIGO-UNE
GREY COLOMBIA, Bogotá

Gold Lion


SPECTACLES
SNAP, INC.
SNAP, Los Angeles


THE REFUGEE NATION
AMNESTY INTERNATIONAL
OGILVY NEW YORK


CREATING THE WORLD'S FIRST MODULAR SMARTPHONE
FAIRPHONE
SEYMOURPOWELL, London

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