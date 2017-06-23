Product Design Kategorisinde Ödül Kazanan İşler [Cannes Lions 2017]
Cannes Lions Product Design kategorisinde kazanan iş ve ajanslar açıklandı.
Akbank ve Bigumigu, 17 -24 Haziran tarihlerinde Cannes Lions'dan bildiriyor.
Cannes Lions haberlerinin tümü için tıklayın..
Grand Prix
PAYPHONE BANK
TIGO-UNE
GREY COLOMBIA, Bogotá
Gold Lion
SPECTACLES
SNAP, INC.
SNAP, Los Angeles
THE REFUGEE NATION
AMNESTY INTERNATIONAL
OGILVY NEW YORK
CREATING THE WORLD'S FIRST MODULAR SMARTPHONE
FAIRPHONE
SEYMOURPOWELL, London
| REKLAM