Pratik Dalış Tüpü

El pompasıyla doldurulabilen, hafif ve taşınabilir dalış tüpü Scorkl; 10 dakika boyunca özgürce su altında kalmayı sağlıyor.

Scorkl, herkesin kullanabileceği pratik ve güvenli bir su altı dalış tüpü olarak tasarlanmış. Dolayısıyla ürünü kullanmak için dalış sertifikasına sahip olmak gerekmiyor. Kickstarter’da fonlanmakta olan ürün, destek kampanyasının sona ermesine saatler kala 30.000 AUD (Avustralya Doları) fon hedefini 41 kez katlayarak 1.230.000 AUD’u aşmış durumda.

Scorkl, tıpkı şnorkelle veya serbest dalışta hissedilen özgürlüğü sunuyor. Kullanıcı geleneksel dalış ekipmanlarında kullanılan ağır dalış tankını sırtınızda taşımak zorunda kalmıyor. Derin dalışlardan ziyade yüzeye daha yakın sularda rahatça gezinebilmek için tasarlanmış. Scorkl ile 10 dakika boyunca su altında kalınabiliyor. Üzerinde bulunan basınç göstergesi sayesinde kullanıcının herhangi bir zamanda tüpte ne kadar hava kaldığını görebilmesini sağlıyor. Doğrudan bir dalış tankından veya yüksek basınçlı el pompasıyla 12 dakikada doldurulabiliyor. Silindiri, normal dalış silindirleri ile aynı üretim standartlarına uygun olarak üretilmiş.

Scorkl’un sığ sularda kullanım için tasarlanmış olduğunu belirtmemiz gerek. Kickstarter sayfasında Scorkl’un tüplü dalış eğitimi olmayanlar için bazı riskler ve dolayısıyla kullanım kısıtlamaları olduğunun, yanlış kullanımının tehlikeli olabileceğinin altı çizilmiş. Kullanıcının vurgun yeme riski yok ancak yüzeye çok hızlı çıkılması durumunda göğüs kafesinde genişlemeye neden olabiliyor. Bu nedenle dalış eğitimi olmayan kişilerin 3 metre derinliği aşmamaları ve bir günde 5 defadan fazla dalış yapmamaları tavsiye ediliyor. Ayrıca kullanıcıları riskler ve kullanımdan kaçınılması gereken durumlar hakkında aydınlatan bir de kılavuz hazırlanmış. Dalış eğitimi olanlar, Scorkl’u 3 metre derinliği aştıklarında da kullanabilirler ancak aynı kılavuza onların da göz atması tavsiye ediliyor. Scorkl 20 metre derinliğe kadar işlevini yapabiliyor olsa da dalış eğitimi olanların da 10 metreyi aşan derinliklerde ürünü kullanması tavsiye edilmiyor.

Görsel: Kickstarter