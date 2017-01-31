Postmodern Kanaviçeler

Kostüm tasarımcısı Ezgi Pamir'den kanaviçe kültürüne yeni bir bakış geliyor.

Kanaviçe, en temel tanımıyla; keten bir bez üzerinde yapılan el işi çalışmaları olarak ifade edilebilir. Kanaviçe, üzerinde yoğun emeklerin harcandığı bir kültür. Kanaviçeyi yaratıcılıkla birleştirmek ise son zamanların trend konularından bir tanesi.

Kostüm tasarımcısı Ezgi Pamir, mesleğinin getirdiği yetenekleri harmanlayarak günümüze ait nefis bir kanaviçe serisine imza atıyor. El işinin bir sanat eserine dönüştüğü kanaviçelere Ezgi Pamir'in Instagram ve Behance hesaplarından erişebilmeniz mümkün.

Bu haber, kanaviçeler için yaptığımız ilk haber değil. Kanaviçe kültürünün bir parçası olarak daha önce Madrid sokaklarında açan kanaviçe çiçekler ve kanaviçe dövmeler gibi konulara da yer vermiştik.

Görsel: Behance