Popupla.co ile İstanbul'un Önemli Noktalarında Kolayca Pop-Up Stant Açın

8 Şubat'ta lansmanını gerçekleştirecek olan Popupla.co, mekanların gücüyle popup mağaza arayışında olan atölye ve tasarımcıları bir araya getiriyor.

Pop-up mağaza kültürü hem Türkiye'de hem de dünyada hızlı ve kısa süreli iletişim yaparak bilinirliği artırmak için sık tercih edilen yöntemler arasında. Özel bir adreste, birkaç günlüğüne satın alınabilen atölye elinden çıkma, özel tasarımlar seri üretimin su gibi, hava gibi bir standart olduğu günümüze marjinal bir alternatif sunuyor.

Popupla.co da İstanbul'daki pop-up mağaza ekosistemine katkıda bulunmak üzere yola çıkan bir girişim. 8 Şubat'ta lansmanını yapacak olan Popupla.co, İstanbul'daki pop-up kültürüne aşina mağazalarla kısa süreli mağaza ihtiyacı bulunan atölye ve tasarımcıları bir araya getirecek.

Popupla.co, kendi mağazası olmayan veya olsa bile daha farklı noktalardaki kişilere ulaşmak isteyenlere seslenerek Lomography, FilBooks ve Habita gibi mekanlarda kısa süreli veya pop-up şeklinde satış yapma imkanı yaratıyor. Popupla.co üzerinden Nişantaşı, Karaköy, Boğazkesen, Kumbaracı Yokuşu, Yeldeğirmeni Mahallesi, Cihangir, Sanayi Mahallesi ve Galata'daki çeşitli mağazalarda satış yapabiliyorsunuz.

Görsel: Popupla.co