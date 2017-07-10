Popüler Kültürün Kıyameti

Filip Hodas, Pop Culture Dystopia başlıklı tasarım projesinde popüler kültür ikonları için karanlık bir gelecek tablosu kurguluyor.

Instagram'da Hoodass kullanıcı adıyla tanınan Praglı 3B illüstratör Filip Hodas, Pop Culture Dystopia adlı illüstrasyon serisinde popüler kültür ikonları üzerinden karanlık ve bir o kadar da fantastik bir gelecek tablosu tasarlamış. Tasarımcının yarattığı bu alternatif dünya, nostalji hissiyle geleceğe dair önsezilerin zıtlığı üzerinden besleniyor.

Hoodass çalışmalarında genellikle ikonik video oyunlarını, fast food markalarını, çizgi film karakterlerini ve herkes tarafından tanınabilecek diğer popüler kültür öğelerini kullanıyor. Tasarımcının kıyamet tablolarında; yanmış bir Pac Man, harabeye dönmüş bir Hello Kitty kafası, arkeolojik kazılardan çıkarılmış gibi duran Tetris bloğu, nehir ya da göl kıyısında yosun tutmuş bir şekilde duran Bender karakteri gibi gerçeküstü örneklere rastlamak mümkün. Hoodass projede kullandığı araçları; Cinema 4D, Octane Render, Zbrush, Substance Painter, Substance Designer, World Machine ve Adobe Photoshop şeklinde sıralıyor.

Tasarımcının çalışmalarını, Instagram profili aracılığıyla takip edebilirsiniz.



Görsel: Behance