Pop-Up Reklamlarla Anlatılan Bir Aşk Hikayesi

Portugal. The Man'ın Rich Friends şarkısı için hazırlanan müzik videosu tüm hikayeyi pop up reklamlar aracılığıyla anlatıyor.

Portland merkezli müzik grup Portugal. The Man'ın Woodstock albümünün 5. parçası "Rich Friends" için W+K Portland ilginç bir müzik videosu hazırladı. Can sıkıcı pop-up reklamları eğlenceli bir şekilde kullanan video, hem videonun özel internet sitesi üzerinden hem de YouTube üzerinden izlenebiliyor.

Wieden + Kennedy Portland yaratıcı yönetmenleri Max Stinson ve Erik Fahrenkopf tarafından yaratılan video, nefret ettiğimiz pop up reklamları sürükleyici bir hikayeye dönüştürüyor. Klasik lüks marka reklamlarıyla başlayan videoda, önce baş kahramanlarımızla tanışıyoruz: Yakışıklı bir adam ve güzel bir kadın. İkisi de zengin, havalı ve şık görünüyor; yer aldıkları reklamlarsa hayat tarzlarına uygun: Şık saatler, büyük evler, hızlı otomobiller. Reklamlar birbiri ardına patlayan pencerelerde görüntülenirken hikaye de ilerliyor, kız ve oğlan tanışıyor, aşık oluyor, evleniyor.

Ancak, bir süre sonra hikayenin tonu da reklamların içeriği de değişiyor. Uyuşturucu, alkol gibi faktörler devreye giriyor. Çiftin dışarıdan görünen mutluluk tablosu bozuluyor ve iş iflastan cinayete kadar gidiyor. O sırada da reklamı yapılan ürünler lüks markalardan daha gündelik ürünlere doğru kayıyor. Havalı otomobillerin yerini çamaşır suyu alıyor mesela.

Video eğlenceli, planlanmış kurguda akan YouTube versiyonu da gayet izlenir ama tabii etkileşimli hali daha da eğlenceli. Bu versiyonda pop-up reklamların üzerine geldiğinizde tablonun diğer yüzünü görüyorunuz. Portakal suyu reklamına imleçle geldiğinizde zengin abi kendine votka koyuyor mesela. YouTube halinde bunlar kendiliğinden oluyor, etkileşimin verdiği keşif hissi yok. Videoda dikkat edilecek çok unsur, yakalanacak pek çok ayrıntı ve espri var, dolayısıyla seyir zevki yüksek ve büyük dikkat isteyen bir iş aslında.

Görsel: YouTube