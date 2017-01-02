Poliüretan Köpük ile Yaratılan Deneysel Mobilyalar

Tasarımcı Idan Moskana’nın, poliüretanla şişirerek ortaya çıkardığı deneysel kumaş mobilyalar hem tuhaf hem de cezbedici!

Endüstriyel tasarım uzmanı Idan Moskana; poliüretan, kumaş, ahşap ve metal malzemeler kullanarak mobilyalar üretiyor. Beklenmedik materyalleri yan yana getirmeyi tercih eden Moskana, kumaş kısımların formunun da beklenmedik olmasını -hatta kendisi dahi formun ne olacağını tam olarak kestiremiyor- tercih ediyor. Bu amaçla kumaş parçalara poliüretan enjekte ederek yaptığı deneylerle tasarımlarında fark yaratıyor. Bu teknikle bir dizi sandalye ve sıra üretmiş.



Ortaya çıkan tasarımlar bir parça tuhaf görünse de şaşırtıcı bir şekilde insanı çekiyor. Poliüretan köpüğün yarattığı doğaçlama formun bunda büyük rolü var. Poliüretan aynı zamanda şişme mobilyalara başka dolgu malzemelerinin sağlayamayacağı ölçüde dayanıklılık katan işlevsel bir rol üstleniyor.



Tasarımcı, mobilyalar üzerinde çalışmaya başlamadan önce çok sayıda kumaş çeşidine ve kumaşa sarılmış ahşap iskeletler üzerine poliüretan enjekte ederek ilk deneyleri yapmış.





Görsel: Idan Moskana