Pokémon'ların İskeleti

Nicholas Cross, birinci nesil Pokémon'ların röntgenlerini illüstrasyona dönüştürüyor.

İllüstrasyon sanatçısı Nicholas Cross, çizim diline anatomiyi ve iskeleti bir hayli yedirerek kendi dilini yaratmış. Öyle ki Facebook ve Instagram hesapları 2016'nın başından beri aktif olsa da bir buçuk yıl içerisinde bir topluluk yaratmayı başarmış. İnsanların beğenebileceği garip şeyler çizmeyi seven sanatçının ilk işleri arasında başlangıç Pokémon'larının son formları ve süper kahramanların Harvey Dent-vari yarı iskelet yarı suret portreleri yer alıyor.

Dövme sanatında sıkça kullanılan bir teknik olan nokta işini (dotwork) işlerinde gözlemleyebildiğimiz Cross, şu anda ise Pokémon'un ilk nesilini, yani Bulbasaur'la başlayıp Mew ile biten ilk 151 Pokémon'u kendi tekniğiyle yorumlayarak dış hatları içine iskeletlerini resmediyor. Adeta röntgen çekercesine devam eden seriye her Pazartesi, Çarşamba ve Cuma yeni iş ekleniyor. Bittiğinde 151 ayrı eser olacak bu seri aynı zamanda yaratıcı alanda devamlılık ve sürekliliğin de ihtişamını gösteriyor. Her ne olursa olsun yaklaşık 50 hafta sürecek bu yolculuğu başarıyla tamamlamak birey için de ayrı bir başarıyı sembolize ediyor.

Cross, şu anda 151 Pokémon'dan 62.'si olan Poliwrath'te. Çalışmalarını ise Instagram, Facebook ve Tumblr'dan takip edebilirsiniz.

Görsel: Nick Cross