Plak Çalan Tekerlek

Wheel, tüm mekanizmayı plağın altına yerleştiren ve tam ortadaki çubuk aracılığıyla kontrol edilen tekerlek şeklinde bir plakçalar.

Miniot tarafından yaratılan ve Kickstarter'da fon bekleyen Wheel, sade bir plakçalar. Aslında Wheel, isminin de ifade ettiği gibi, yalnızca bir tekerlek. Plağı tekerleğin üzerine yerleştiriyorsunuz ve plak çalmaya başlıyor. Her şey ortadaki minik kol aracılığıyla kontrol ediliyor. Böylece plağı öne çıkaran sade ve şık bir görünüm yakalanırken, plak dinlemenin benzersiz tadından da mahrum kalınmamış olunuyor.

Özünde Wheel, tersine çevirilmiş bir pikap. Yani Wheel'ın tüm teknolojisi plağın altında kalan tabana entegre edilmiş. Dolayısıyla görüntüde sadece plak var; pikap kolu, iğne gibi başka ayrıntılar yok. Tüm teknolojinin kapalı olması kaza ve toza karşı da koruma sağlıyor. Wheel’ın saklı pikap kolu AudioTechnica AT95E kartuş ile kullanılıyor. İkisi birlikte sıcak ve zengin bir ses sunarken tüm detaylar da netlikle duyulabiliyor.

Wheel, analog bir pikap. Pille çalışmıyor ve bütün hünerlerini gösterebilmesi için iyi bir amfiye ve ses sistemine ya da kulaklığa bağlı olması gerekiyor. Entegre 3.5 mm jack sayesinde Wheel, tüm hoparlör ve amfilere bağlanabiliyor. Ayrıca, Wheel'i kablosuz hoparlörlerle kullanmak için kablosuz bir vericiye bağlamak da mümkün.

Wheel'ın tam ortaya yerleştirilmiş kontrol çubğu her işlevi yerine getiriyor. Açma / Kapama, Çalma / Duraklatma, Sesi Azaltma / Artırma, Sonraki /Önceki Parçaya Geçme gibi kontroller bu kumanda aracılığıyla yapılıyor.

Wheel dikey ya da yatay olarak yerleştirilebiliyor, hatta duvara asabiliyorsunuz. Çok yer kaplayan, kapak nedeniyle üstte illa ki boşluk isteyen pikapların aksine Wheel; hem kullanım kolaylığı sunuyor, hem de konulduğu her ortama rahatlıkla uyum sağlayabiliyor. Wheel'la beraber gönderilen saydam plak da toza karşı pikaplarınıza ekstra koruma sağlıyor.

Wheel şu an için Kickstarter'daki kampanyasının sonlanmasını bekliyor (3 gün kalmış). hedef fona çoktan ulaşılmış bile. Önsipariş fiyatı perakende fiyatının %20 altında, 645 euro'dan başlıyor. Dünyanın her yerine teslimat var. Kasım-Aralık aylarında üretim ve teslimatın sonlandırılması planlanıyor.





Görsel: Kickstarter