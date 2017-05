Pizzan Yola Çıkınca Akıllı Cihazların Ne Yapsın?

IFTTT ile işbirliğine giden Domino's Pizza, siparişin durumuna bağlı olarak uygulama ve cihazlarınız için komutlar yaratmanızı sağlıyor.

Domino's Pizza, reklam ve pazarlama anlamında en yenilikçi markalardan biri, cesur ve denemekten korkmuyor. Şimdi de şeylerin interneti meselesine el atıyor doğal alarak, zira trend o yönde, teknoloji oraya gidiyor. Kullanıcıların kendi reçetelerini oluşturarak dijital cihazlar arasında bağlantılar yaratabildiği bir uygulama olan IFTTT (If This Than That) ile iş birliğine giden Domino's; bu sayede insanlara pizza yola çıkınca devreye girebilecek sınırsız otomasyon imkanı sağladı.

IFTTT nedir diyecek olusanız, IFTTT ücretsiz bir platform. Farklı uygulamalar ve akıllı cihazlar arası bağlantı kurmanıza imkan veren reçeteler yaratmanızı sağlıyor. Bu anlamda yapabilecekleri gerçekten sınırsız ve bir marka için biraz teknik olsa da oldukça iyi bir iş birliği. Crispin Porter + Bogusky tarafından tasarlanan ve geçtiğimiz hafta duyurulan Domino's + IFTTT kampanyası, pizza siparişlerinin durumunu takip etmenizi sağlayan Domino's Tracker'ı kullanıyor. Yani nedir? Tracker üzerinde pizzanın yola çıktığı görüldüğünde IFTTT'yi kullanarak bunun başka bir şeyi tetiklemenizi sağlayabiliyorsunuz.

Üstelik sadece pizza yola çıkınca da değil, Tracker ile 4 safhada devreye girebiliyorsunuz: Pizzanız hazırlanırken, pizzanız fırına verilince, pizzanız yola çıkınca, pizzanız teslim almanız için hazırsa. Yani cihazlarınız uygun olduğu sürece, pizzanızın teslim edilmesine dair aklınıza ne gelirse yapabiliyorsunuz.

Domino's IFTTT ile işbirliği yapan ilk marka olduğunu belirtiyor. Gerçi bu tam olarak doğru değil, daha önce BMW gibi markalar da bu platformda yer almıştı. Yine de IFTTT ile işbirliği güzel bir şey ve aslında pek çok başka markayla iş birliğini de beraberinde getiriyor. Zira Samsung ve Philips gibi akıllı teknolojiler kullanan markalar da IFTTT üzerinden kontrol edilebiliyor. Dolayısıyla Domino's yola çıktıysa, Philips lambaları yak gibi komutlar mümkün.



Pizzam yola çıktıysa, yemek müziği çal. Pizzam fırına verildiyse, bana uyarı yolla. Pizzam yola çıktıysa, sulama sistemini kapa (ki teslimat görevlisi ıslanmasın). Pizzam hazırlanmaya başladıysa otomatik elektrik süpürgesine söyle evi temizlesin. Pizzam yola çıktıysa, yemek odasının ışıklarını aç. Pizzam beni bekliyorsa, Tweet at. Pizzam yola çıktıysa, saatin alarmı çalsın.

Biraz "nerd" işi bulunabilir belki ama gerçekten güzel iş ve yaratıcılık anlamında önü çok açık...

Kullanmaya başlamak için IFTTT.com/dominos adresine tıklamanız veya IFTTT uygulamasını indirmeniz gerkiyor. Tracker sistemi bizde çalışıyor mu bilmiyorum, çalışıyorsa bir deneyceğim mutlaka. Domino's tarafından yapabileceklerinize örnek olarak sunulan videolar aşağıda...







Görsel: YouTube - IFTTT