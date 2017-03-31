Pixar'ın Yeni Filmi Coco için Kısa Film Tadında Fragman

Pixar'ın önümüzdeki güz sonunda vizyona girecek yeni filmi Coco için bir köpeğin kemikle olan macerasını işleyen kısa film yayınlandı.

Disney'in altında üretimlerine devam eden ve Toy Story, Wall-E, Inside Out gibi birçok animasyon filmine imza atan Pixar, Kasım ayında vizyona girecek yeni filmi Coco için tanıtım çalışmalarına başladı. 12 yaşındaki Miguel'in gözünden anlatılan hikayede bir dizi olay sonrasında kahramanımız kendini yüzyıllık bir buluşmanın içinde bulması özüne hayalı bir film Coco.

Geçtiğimiz Ocak ayında tüm filmlerinin birbirine bağlı olduğunu ve aynı evrende geçtiğini resmi olarak onaylayan Pixar'ın Coco için yayınladığı kısa film tadındaki fragman ise köpek Dante'nin bulduğu bir kemiğin peşinden şehri alt üst etmesini ve kemiği kovalamasını konu alıyor. Meksika temalı Coco'da o kültüre dair birçok öğe bulunuyor. Müzikler, danslar, Meksikalı kafatası olarak bilinen Calavera ve daha niceleri filmin içine yerleştirilmiş ve adeta Orta Amerika'dan büyülü bir dünya yaratılmış.

Coco, 22 Kasım'da ABD'de ve 19 Ocak 2018'de Türkiye'de vizyona girecek. Öncesinde yayınlanan Dante's Lunch isimli kısa filmi aşağıdan izleyebilirsiniz. Filmin fragmanını ise sayfanın en altında bulabilirsiniz.

Görsel: Disney Pixar