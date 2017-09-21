Pilsiz Çalışan Minik Fener

Yenilenen Million Mile Light koşuculardan çocuklara herkesin kolayca kullanabileceği pilsiz bir fener.

2015 yılında Million Mile Light ilk kez Kickstarter'la buluşmuştu. Hareketle şarj edilen koşuculara yönelik bu küçük fener, büyük beğeni toplamış, çeşitli tasarım ödülleri kazanmıştı. Şimdi ise Million Mile Light (MML) yenilenerek, geliştirilmiş versiyonuyla Kickstarter'a geri döndü. Kampanyası bugün itibariyle sonlanacak olan MML için hedef fona çoktan ulaşıldı bile.

Pilsiz çalışan MML hipersensitif bir ürün. Yani en küçük harekete bile duyarlı. Dolayısıyla daha öncekinin aksine sadece koşucular için değil; yürüyüş yapanlar, kampçılar, köpek gezdiriciler, hatta çocuklar için de öneriliyor. Karanlıkta yürürken kıyafet veya çanta üzerinde herhangi bir yere kolayca tutturulan MML, siz hareket ettikçe enerjinizi alıp kırmızı veya beyaz bir ışığa çeviriyor. Her adımınızla birlikte yanıp sönerek yolunuzu aydınlatıyor, sizi görünür kılıyor. MML'nin yenilenmiş lens 180º görünürlük sağlıyor. İkili 360º paketiyle ön ve arkada kullanılarak 200 metrelik bir mesafe içerisinde her açıdan görünmenizi mümkün kılıyor.

Kullanımı özellikle çok kolay tasarlanmış bu akıllı fenerde pil yok, şarj etme derdi yok. 5 yıl garantisiyle çevreyi de düşünen bir ürün. Sağlam ve su geçirmez malzemelerle üretilen MML, çamaşır makinesinde yıkansa bile bozulmuyor.



MML, ayarlanabilir bir klips ve bungee bağlantı ipiyle geliyor. Bu sayede farklı şekillerde takılabiliyor, giyilebiliyor. Takıldığı yerden düşmüyor. Kıyafetinizin altına bile yerleştirilse görünüyor. MML, her tür koşu veya açık hava giysisine, günlük kıyafete, okul formasına, sırt çantasına, monta ve köpek tasmasına takılabiliyor. Yani tek başına gezinmeyi seven bir köpeğiniz varsa karanlıkta görünmeyecek endişelerini de ortadan kaldırıyor.









Yeni MML'de çocuklara özellikle önem verilmiş. Çocukların beğenisine seslenen renkli tasarımın yanı sıra bir de eşlik eden çocuk kitabı var. "Let's walk to school" (Haydi, okula yürüyelim.) ismini taşıyan bu kitap MML'nin yaratıcısı Tom Lawton tarafından yazılmış. 4-6 yaş arası çocuklara seslenen kitabın smacı, çocukları ve ebeveynleri okula yürümeye teşvik etmek. Renkli çocuk feneri kitaba yerleşik şekilde geliyor.

Bu şeker görünümlü pratik fenerlerin teslimatının yıl sonunda başlaması planlanıyor.

Görsel: Kickstarter