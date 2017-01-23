Pillerin Noel Babası Kapınızda

Duracell için hazırlanan çalışmada, Duracell Express isimi bir kurye servisi yaratılarak hediye oyuncakları yol açtığı pil krizini çözmek için Noel günü boyunca pil dağıtıldı.

Ebeveyn olsun, öğretmen olsun, bakıcı olsun... çocuklarla haşır neşir olan herkes pillere ilişkin birkaç kuralı iyi bilir. Birincisi, çocuk oyuncakları sonsuz pil tüketir. İkincisi, iki oyuncak asla aynı tip pili kullanmaz. Üçüncü, pillere ilişkin o çok hayati bilgi oyuncak paketlerinin üzerinde arayıp bulmanız gereken şekilde, gözle görülmez bir boyutta yazar: Piller dahil değildir! Ve dördüncüsü, pil her zaman evde hiç kalmadığında ya da pil alabileceğiniz bir dükkan açık olmadığında biter. Dolayısıyla pil sorunu sıklıkla ağlayan, öfkelenen bir ya da birkaç çocuk ortaya çıkarır.

Duracell de bir pil markası olarak, bu pil kurallarını gayet iyi biliyor olmalı ki tam da bu içgörüden yola çıkan bir Noel aktivasyonuyla geldi. W+K New York tarafından hazırlanan çalışma, Noel hediyesi olarak alınan oyuncakların paketleri açıldığında yaşanacak olası pil krizini öngörerek panik içindeki ebeveynlere seslenen Duracell Express isimli bir eve servis hizmeti.

Chicago, Milwaukee ve Minneapolis şehirlerinde Postmates teslimat şirketi ile yapılan işbirliği sonucu hizmet veren Duracell Express, ABD'nin orta batı bölgesine pil dağıtarak Noel ve Hanuka'yı ufaklıkların gazabından kurtarıyor. Hazırlanan videoya göre Duracell Express Noel günü öğleden gece yarısına kadar çalışarak neredeyse bir ton pil dağıtmış. Internet üzerinden ya da mobil uygulama aracılığıyla sisteme giren ebeveynler konum ve pil tipi ihtiyacını belirttiğinde kısa süre içerisinde kapılarında elinde pillerle Duracell çalışanlarını bulmuş.

Çocuklarınının pil krizinin hallolduğunu gören insanların tepkileri, Duracell kuryeleriyle etkileşimleri sevimli. Coşkuyla teşekkür edenlerden pasta ikram edenlere pek çok insan minnettarlığını açıkça göstermiş. Hatta kuryelerden birinin sözü ilginç: "Beni pillerin Noel Babası gibi düşünebilirsiniz." Gerçekten de biraz öyle.

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Reklamveren: Duracell

Reklam Ajansı: Wieden + Kennedy New York

Görsel: YouTube

