Pikap Gibi Çalışan Minicik Kasetçalar

BrainMonk, çekirdek aksama indirgenmiş klips şeklinde portatif bir kasetçalar olarak Elbow'u tasarladı.

Çoğumuzun evinde artık kasetçalar kalmadı. Ancak hala dolapların bir köşesinde hatıra niteliğinde, atmaya kıyamadığımız kasetler duruyor olabilir. Nostaljiyle beslenen bir endüstrinin bu duruma el atması da insanı şaşırtmıyor. Litvanyalı görsel-işitsel sanat ekibi BrainMonk, bu kasetleri o kutu gibi dev kasetçalarlara gerek olmadan tekrar dinleyebilmenizi sağlayan bir tür klipsli kasetçalar olarak Elbow'u tasarladı.



Elbow taşınabilir olduğundan başka bir nostaljik cihaz olan Walkman’in de tahtına oturmuş oluyor. BrainMonk, Elbow’u “çekirdek aksama indirgenmiş portatif kasetçalar” olarak tanımlıyor. BrainMonk’un tasarımcıları Andrius Žemaitis ve Marius Paulikas ikilisi, kaseti plastik bir kapağın altında gizlenmemesi gereken kültürel bir simge olarak görüyorlar. Tıpkı pikabın üzerinde dönen plak gibi kasetin de müzik dinleme deneyimi sırasında estetik olarak görünür olması gereken bir obje olduğuna inanıyorlar. Elbow'da kaset çalınırken dinleyici mekanik süreci izleyebiliyor ve hatta pikapta olduğu gibi elle müdahale edip kaseti durdurabiliyor.

Pikap koluna benzer iki eksenli kolu, Elbow’un en önemli parçası. Kol iki yönde dönebiliyor. Kaseti cihazın içine sokmak için kolu kapak gibi yukarı kaldırmak gerekiyor. Klasik kasetçalarlardaki iki makaralı kafa yerine Elbow tek makarayla çalışıyor. Eski kasetçalarlarda kasetin hızını kontrol eden parçaların yerini ise optik sensörler almış. Bu sensör kasetin yüzeyindeki hareketi izleyerek sabit bir hızda dönebilmesini sağlıyor.





Cihaz, üzerinde bulunan tek bir yuvarlak düğme ile kontrol ediliyor. Düğmeyi sola döndürdüğünüzde kaseti çalıyor, sağa döndürdüğünüzde ise kaseti ileri sarıyor. Ne kadar çok sağa döndürürseniz ileri sarma hızı o kadar artıyor.

Elbow, mini-USB girişten şarj edilebiliyor. Aynı zamanda kulaklık girişi de bulunuyor. Stili tamamlayan bir nostaljik aksesuar olarak yaka iğnesi gibi giysilere de takılabiliyor.

2015'te tasarım olarak temelleri atılan Elbow konsepti ile BrainMonk, Litvanyada ve uluslararası tasarım yarışmalarında çeşitli ödüller almış. Günümüzde ise konsepti hayata geçirmek adına fizibilite çalışmalarına ağırlık vermiş durumda.

Görsel: Elbow