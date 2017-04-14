Picasso Tablolarının 3 Boyutlu Grafik Versiyonları

Grafik tasarımcı Omar Aqil, MIMIC projesinde Pablo Picasso'nun 6 yapıtını 3 boyutlu grafik estetiğiyle yeniden yarattı.

Grafik tasarımcı Omar Aqil, MIMIC (taklit) adlı projesinde 20. yüzyılın en büyük ve en etkili sanatçılarından biri olan Pablo Picasso'nun rasgele seçtiği 6 tablosunu, çağdaş 3 boyutlu grafikler halinde yeniden yaratmış. Kulağa tuhaf gelebilir ama çalışmalarını, Picasso yapıtlarının aşırı gerçekçi grafik versiyonları olarak nitelendirmek de mümkün.

Omar Aquil, projesini geçmişte üretilmiş sanat yapıtları üzerinden yapılan yeni görsel deneyler dizisi olarak tanımlıyor. Projede; Cinema 4D-Vray, Photoshop ve Illustrator programlarını kullanmış. Aquil bu proje ile bir sanatçının yeteneklerinin; bir diğer sanatçının düşüncesinin karmaşıklığına, şekillerin ve formların anlamlarının değişip yeni fiziksel nitelikler yaratmaya başlamasına nasıl tepki verdiğini göstermek istemiş. Dolayısıyla da bir dizi aşırı gerçekçi görselle Picasso'nun sanat eserlerindeki saklı anlamları keşfe çıkmış.

Kariyerine başladığı andan beri Picasso’nun eserlerini yakın takip eden tasarımcı, sık sık onun soyut görsel dilinden ilham almış. Hala onun geometrik formlarını araştırmakta olduğunu belirtiyor ve projedeki çalışma prensibini şöyle özetliyor: "Her şeklin görünmez noktaları var, onları bul ve yeni bir yolla yeniden yarat.".

Görsel: Behance