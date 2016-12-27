Peter Kogler'in Baş Döndüren Mekanları

Bu sene Brüksel ve Münih'teki sergileriyle gündeme gelen Peter Kogler, 30 yılı aşkın süredir derinlik algısıyla oynayan mekanlar yaratan bir sanatçı.

Peter Kogler 30 yılı aşkın süredir sıradan duvarları, yerleri, tavanları dönüştüren, mekanı adeta büken grafiklerle süsleyen Avusturyalı bir sanatçı. Mimari, dijital medya, sinema gibi farklı yaklaşımları Pop-Art ve minimalizm gibi akımlardan aldığı etkilerle birleştirerek baş döndüren bir görsellik yaratıyor.

Kogler'in mimariyle yeni sanat araçlarını buluşturan yaklaşımı içinize girdiğinizde sizi sarmalayan mekanlar yaratırken fiziksel mekanı yeniden tanımlayan, algıları değiştiren formlar sunuyor. Kullandığı optik yanılsamalar, aynalar ve tek renk çizgisel desenler derinlik algısıyla oynuyor, zaman ve uzayın büküldüğü sanal bir labirent yaratıyor. Sanat galerileri, lobiler, müzeler ve daha pek çok mekan Kogler'in görselliği ile kafa karıştıra birer sanrıya dönüşüyor.

Kogler, bu sene içerisinde Brüksel'deki ING Art Center ve Münih'teki ERES-Stiftung'deki yerleştirmeleriyle gündeme geldi. 1980'lerden beri tanınan sanatçının dünya çapında sergileri ve müze/galeri/mekan giydirmeleri bulunuyor. Peter Kogler'in insanı görsel bir yanılsamanın öznesi haline getiren ve aşağıda bazı örnekler göreceğiniz çalışmalarını internet sitesi üzerinden daha detaylı inceleyebilirsiniz.

Son olarak, Kogler'in 2010 yılında Tophane'de ve 2011'de İstanbul Dirimart'ta çalışmalarıyla yer aldı. Kaçırdıysanız, bir dahakine bu garip görsel deneyimi mutlaka yakalamanızı önerelim...

Görsel: Peter Kogler