Petek Dokulu Kağıttan Katlanır Bisiklet Kaskı

Kağıttan yapılmış katlanır bisiklet kaskı EcoHelmet, özellikle bisiklet paylaşım sistemlerine yönelik ekonomik ve pratik bir güvenlik ürünü.

Ülkemizde henüz yeni yeni kullanılmaya başlasa da Amerika ve Avrupa'da bisiklet paylaşım sistemleri oldukça yaygın. Bu sistem, özellikle şehir içi kullanımda toplu taşımaya ekonomik, çevreci ve sağlıklı bir alternatif sunuyor. Ancak bisiklet paylaşımında güvenlik meselesi genelde atlanıyor. Bisiklet paylaşımını kullananların %90'ı kask kullanmadıklarını ve kendilerini güvensiz hissettiklerini söylüyor. İşte bu durumun çözümü katlanır bisiklet kaskı Closco'ya ve 2011'de tasarlanan Kranium'a benzer bir iç görüden doğan EcoHelmet ile geliyor.

EcoHelmet, katlanabilen, hafif ve ekonomik kağıttan bir bisiklet kaskı. Pratt Üniversitesi Endüstriyel Tasarım mezunu Isis Shiffer tarafından tasarlanmış bir ürün. Shiffer tam olarak yukarıda bahsettiğimiz insanlardan. Bisiklet paylaşımını düzenli olarak kullanan ama yanında kask taşımayanlardan yani. Kendi kullanım alışkanlıkları bu ihtiyacı fark etmesini sağlayınca, EcoHelmet doğmuş.

EcoHelmet, su geçirmeyen petek dokulu kağıt malzemeyle üretilmiş. Bu petek doku biraz mucizevi bir şey. Geleneksel polisitiren malzeme kadar dayanıklı olabiliyor. Sekizgen petek hücrelerin elastik yapısı darbenin emilmesini sağlıyor. Nitekim ordu da helikopterden malzeme bırakırken malzemeleri benzer şekilde petek dokuya sarıyor. Kısacası, kağıttan kask kafamı nasıl koruyacak demeyin. Petek dokusu sayesinde EcoHelmet, darbe anında etkiyi emerek kafanıza eşit bir şekilde dağıtıyor ve böylece kafa travmalarının bırakabileceği hasarı azaltıyor.

Tasarımcısının hayali, EcoHelmet'in tüm bisiklet paylaşım istasyonlarında otomatlarda satılması. 5 dolar gibi ekonomik bir fiyata kolayca satın alabileceğiniz bu ürünü işiniz bittiğinde katlayıp cebinize ya da çantanıza atabiliyorsunuz. Katlandığında büyükçe bir muz büyüklüğüne geliyor ve normal bir bisiklet kaskından çok daha kolay taşınabiliyor.

Tabii kaza olmadığında uzun süre kullanılabilen EcoHelmet'in kaza ömrü sadece 1 darbelik. Yani bir kaza geçirdiniz ve kaskınız sizi korudu diyelim, ondan sonra EcoHelmet çöpe gidiyor. Ancak, çevreci, ekonomik ve sürdürülebilir bir ürün olduğundan bu noktada da içiniz rahat olabiliyor.

2016 yılında Uluslararası James Dyson Award'da büyük ödül kazanan EcoHelmet, gerek bisikletçiler gerekse bisiklet paylaşım sistemleri için önemli bir potansiyeli olan bir ürün. Şimdilerde ürünün pazara çıkabilmesi için çalışmalar sürüyor. Çok yakında bir Kickstarter kampanyasının gelmesi oldukça muhtemel. Projenin geleceğinde kaskın geri dönüştürülmüş, su geçirmez bir filmle kaplanması gibi fikirler bulunuyor.

Görsel: James Dyson Award - Vimeo