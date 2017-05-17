Peru'nun En Çok Yayınlanan Reklam Kampanyası

Perulu kanser kuruluşunun bağış kampanyası için markalar kendi spotlarının 3 saniyesini kuruluşa bağışladı.

Perulu kanser kuruluşu Fundacion Peruana de Cancer her yıl "Ponle Corazon" (Kalbini koy) isimli bir bağış kampanyası düzenleyerek kanserli çocuklar için yardım topluyor. 2013 yılında bu bağış kampanyası için Peru'nun en ağır suçlularının bulunduğu hapishanedeki mahkumlarla çalışmış ve kampanya ile Cannes'da Bronze Lion almış, büyük de ilgi çekmişti. Bu seneki "Ponle Corazon" tanıtımı içinse medya kullanımına yönelik akıllıca (muhtemelen Medya kategorisinde ödül alacak) bir fikirle karşımızda.

Sosyal sorumluluk kuruluşlarının en temel sorunu para. Televizyonda yer almak da çok büyük bütçeler gerektiriyor. Ücretsiz yayınlanan kamu spotları da Peru'da da, ülkemizde olduğu gibi, gece geç saatte, neredeyse kimse televizyon başında değilken yayına giriyor. Peki, kendi halinde bir kamu kuruluşu bağış kampanyasına ilgi çekmek için prime time'da nasıl yer alabilir? İşte FPC tam olarak bu sorunu, çok basit ama gayet cin fikirli bir çözümle halletmiş: Markalara gidip onlardan para değil, 3 saniye istemiş. Bu talebe pek çok marka olumlu yanıt vermiş ve kendi reklamlarının 3 saniyesinde bağış kutucuğu görüntüye girip çıkmış. Sonuçsa muazzam tabii.

Kampanya, Peru tarihinin en çok yayınlanan kampanyası olmuş. Sadece reklam içerisinde yayınlanmak da değil, çalışma medyanın ilgisini çekince TV ve basında haber olarak da yer verilmiş. Diğer reklamverenler sponsorluk için yatırım yatmadan bir kuruluşa yardım etme fırsatı bulurken, FPC sıfır medya bütçesiyle, 1,6 milyon dolarlık bir medya görünürlüğü sağlamış. Tüm kanallarda yer almayı başarmış. Sadece birkaç gün içinde 800 milyonluk bir etki yaratılmış, bu da neredeyse 6 büyük kampanyanın etkisine denk geliyor.

Künye:

Reklamveren: Fundacion Peruana de Cancer

Reklam Ajansı: Fahrenheit DDB, Lima, Peru

Yönetici Yaratıcı Yönetmen: Ricardo Chadwick

Yönetici Müşteri Direktörü: Alberto Goachet

Yaratıcı Yönetmen: Sergio Franco Tosso

Sanat Bölümü Başkanı: Luciano Leone

Reklam Yazarı: Gino Bernabè

Sanat Yönetmeni: Jorge Romero

Müşteri Direktörü: Mariella Herrera

Müşteri Temsilcisi: María Belén Maldonado, Patsynell Lovatón

Medya Ajansı: Reset

Ajans Yapımcısı: Vanessa Díaz, Techi Mory

Yapım Şirketi: Sangre

Yönetmen: Toño Sarria

Görsel: YouTube