Patilere Dost Eli Uzatan Projeler [Bigumigu'da 2016]

Bigumigu’da geçtiğimiz yılı özetliyoruz: Sokak hayvanlarını sahiplendirmeyi, insanlarla hayvanlar arasındaki bağları ve empatiyi güçlendirmeyi amaçlayan çalışmalar.

Geçen bir yılda yazdığımız 2 bine yakın haberi inceledik ve ele aldığımız konular arasında bazılarının öne çıktığını gördük. 2016'nın Bigumigu'da öne çıkan konularını da tek tek derledik.

Sokaktaki canları sahiplendirmeye yönelik kampanyalar, evcil hayvanla seyahat servisi, köpeğin sahibine mesaj atabildiği paspas, barınak köpekleriyle Pokémon GO yürüyüşü ve çocukların patili dostlarımızla bağlarını güçlendiren projeler 2016'ta damgasını vurdu.

Londra Metrosu'ndaki Reklam Panoları Kedi Fotoğraflarıyla Kaplandı

Glimpse, Birleşik Krallık hayvan kurtarma merkezi Battersea ile birlikte Clapham Commonmetro istasyonundaki reklam panolarını #CatsNotAds kampanyası kapsamında kedi fotoğraflarıyla kapladı. Battersea tarafından kurtarılan ve barınağa alınan kediler, fotoğraflar için modellik yaptı.

Pokémon GO Yürüyüşlerinize Barınak Köpekleri Eşlik Etsin

ABD'nin Indiana eyaletindeki bir barınak, Pokémon yakalamaya çıkan çocukları sahipsiz köpekleri gezdirmeye ve bağ kurmaya çağırıyor. Barınak yürüttüğü kampanya süresince, Pokémon yakalamaya çıkan çocuklara kavalye olarak barınak köpekleri sağlıyor.

Uber'dan Hayvanseverlere Zeytin Dalı: UberPET

Uber, hayvan dostlarıyla birlikte seyahat edecek olan yolcular için özel servisi UberPET'i hizmete soktu. UberPET koruyucu koltuk kılıfı, tüy temizleyici, ıslak mendil gibi ekipmanlarla iki taraf için de konforlu yolculuk sunuyor. UberXL ile aynı şekilde ücretlendirilen hizmet 6 Haziran'da hizmet vermeye başladı.

Down Sendromlu Gençler, Önyargıları Köpeklerle Yıkıyor



Kimsenin iş vermek istemediği Down sendromlu gençler, hayallerini köpeklerin dostluğuyla gerçekleştiriyor. Rusya’nın Down sendromlular için ilk profesyonel adaptasyon programı pUp syndrome boyunca, 5 Down sendromlu katılımcı, sahiplerinden uzak oldukları için özel ilgiye ihtiyaç duyan köpeklerin yer aldığı bir Köpek Eğitim Merkezi ve köpek otelini ziyaret etti. Geleceklerini şekillendirmek isteyen bu gençler, hayvanlara nasıl ilgilenmeleri gerektiğini, onlarla nasıl çalışmaları gerektiğini öğrendi.





Pro Plan'den Sürpriz Anneler Günü Filmi

Köpek ve kedi maması üreticisi Pro Plan, hayvan dostlarıyla birlikte yaşayan, onları da ailesinin bir parçası olarak görenler için Tam Otomatik, Group M ve Vana Film ortak yapımıyla bir Anneler Günü filmi hazırladı. Masanın üstündeki her şeyi yerle bir kediler de, siz işteyken evde yalnız kaldığı için terlikleri veya koltukları toz duman eden köpekler de ailenin birer parçası.





Barınaktaki Köpeklere Kitap Okuyan Çocuklar

Missouri Humane Society, muhteşem bir kampanyaya imza attı: “Shelter Buddies Reading Program” (Barınaktaki Dostlar Okuma Programı). Kampanyada 6-15 yaş arası çocuklar, 10 saatlik eğitim programının arından, köpeklerin cam kapılı odacıklarının önüne oturuyor ve onlara kitap okumaya başlıyor.

Bir Köpeğin Yayın Yönetmenliğinde Hayvan Gibi Haber Sitesi

Hayvanseverliğin tek başına yeterli olmadığını ve hayvanlara da sevgimizi göstermenin gerektiğine inanan bir grup insan, Ajan Brian isimli bir köpeğin önderliğinde Ajanimo'yu kurdu. Hayvanlar için ve sadece hayvanlara yönelik içerikler üretmeyi planlayan Ajanimo PetMag, Türkçe içerikli siteler arasında bu tip bir eksiklik olduğunu ve hep popüler kültür ve gündem hem de sağlık, bakım gibi konularda rehberlik yapmayı hedefliyor.

Yalnız Köpekler Evden Mesaj Atıyor

Sevimli tüylü dostlarımız, sahiplerini ne kadar özlediklerini onlara belli edemeden evde yalnız başlarına saatler geçiriyor. Yalnızlıklarının en yoğun olduğu anlarda ise kapının önüne uzanıp sahiplerinin dönüşünü bekliyor. Köpeklerin bu özlemini dindirmek isteyen BBDO Moscow ekibi ve köpek maması markası Cesar, “Miss-U-Mat” ismini taşıyan eşsiz bir paspas geliştirdi.

Köpeklerin Doğum Günü, Sahiplenildikleri Gündür

Haykonfed'in bakım evlerinden sahiplenmeyi teşvik eden filmi Doğum Günü, pet shop ve çiftliklerden alınıp genç yaşta sokağa bırakılan köpeklerin hikayesini özetliyor. Medina Turgul DDB imzalı kampanyanın yönetmeni ise Melih Eryılmaz.

İstanbul'un Kedileri

Hayvanseverlerin Türkiye'de gösterime girmesini iple çektiği, belki pek çok insanın sokaktaki dostlarımızla bir nebze empati kurmasını sağlayabilecek Kedi filmini de bu listede anmadan geçmek olmazdı. Yapımını Termite Films’in üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda Ceyda Torun oturuyor.

Görsel: YouTube