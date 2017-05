Parkorman'da Ağaçların Üzerinden Dolaşan Masalsı Bir Gezinti Yolu Yapılıyor

ABD'li mimarlık ofisi Studio Dror, Parkorman için 2013'ten beri sürdürdüğü projenin ana hatlarını paylaştı.

İstanbul'da, Maslak ile Tarabya arasında kalan Parkorman, birçok etkinlik ve festivale ev sahipliği yapıyordu. Ve bunun yanı sıra da şehir halkına betondan ve otomobillerden kaçabileceği yeşil alan sunuyor. 2013'te Parkorman, Bilgili Holding tarafından kiralanmış ve Parkorman'ı yıkmadan bir kimlik kazandırmak adına ABD'li mimarlık ofisi Studio Dror'la birlikte çalışmaya başlamıştı. Geçtiğimiz Mart ayında Studio Dror, Parkorman'da yapılan olan projenin ana hatlarını paylaştı.

Studio Dror, Parkorman'ı 5 ana bölgeye ayıracak ve ziyaretçilerin kendi yolculuklarını yaşaması için ucu açık senaryolar bırakacak. Doğrusal bir tasarım uygulamayarak herkesin park içinde farklı bir hikaye yaşamasını ve böylece özgün deneyimler yaratmasını hedefliyor. Parkorman'da yer alacak 5 bölge ise, salıncaklar ve hamaklarla yükselen bir dinlenme alanı (The Loop), Türk baharat pazarlarından ilham alan top havuzu (The Pool), ağaçlar arasında gezinti yapmayı sağlayan yer seviyesinin üzerinde yollar ve çocuklar için trambolin (The Chords), heykeller ve yerleştirmelerle süslenen labirentvari patikalar (The Grove) ve son olarak da küp şeklindeki bir süs havuzuyla çevresini renklendiren toplanma alanı (The Fountain of Clarity).

Dror, tanıtım metninde İstanbul içindeki parkların şehir dışında olduğunu söylüyor ve insanları Parkorman gibi şehrin dışındaki bir alana çekecek cazibede bir yer yapmayı hedeflediğini belirtiyor. Akıllara Gezi Parkı, Yıldız Parkı gibi alanlar gelse de Parkorman'ın 1,480,000 m²'lik alanının yanında bu parklar sindirilmeye mahkum görünüyor. Projenin ne zaman tamamlanacağı ve ziyaretçilerini kabul edeceği konusunda ise bir bilgi bulunmuyor.

Görsel: Dror