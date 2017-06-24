Paris'te Sıra Dışı Renklerle Hayat Bulan Basketbol Sahası

Paris'te iki apartman arasında yer alan Pigalle Duperré basket sahası yeniden renklendirildi.

Gue’nin İtalya’da Carlo Carra parkındaki basketbol sahası tasarımı Playgorund’un ardından bir başka sıra dışı basketbol sahası olarak Pigalle Duperré de radarımıza yakalandı.



Fransız moda markası Pigalle ile tasarım stüdyosu Ill-Studio iş birliğiyle ve Nike'nin desteğiyle yeniden düzenlenen ve renklendirilen küçük basketbol sahası, 9. Bölgede iki apartman arasında yer alıyor. Yeni haliyle çoktan basketbol severlerin uğrak yeri olmuş. Öyle ki saha bir oyun alanı olmanın ötesine geçmiş ve moda dergilerindeki fotoğraflara taş çıkaran Instagram karelerinin doğduğu bir stüdyo haline gelmiş.

Sébastien Michelini (@sebastienmichelini)'in paylaştığı bir gönderi ( 25 Haz 2017, 12:30 PDT )

Alex Penfornis (@alexpenfornis)'in paylaştığı bir gönderi ( 24 Haz 2017, 10:00 PDT )

ILL-STUDIO (@illstudio)'in paylaştığı bir gönderi ( 27 Haz 2017, 10:00 PDT )

Raphaël (@ywnfu)'in paylaştığı bir gönderi ( 11 Tem 2017, 01:10 PDT )

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Wendie 🌸 Kobra (@wendie_strsn)'in paylaştığı bir gönderi ( 10 Tem 2017, 13:26 PDT )

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yuliya (@dovzhbomzhh)'in paylaştığı bir gönderi ( 10 Tem 2017, 04:08 PDT )

Sαπσσζє (@samooze)'in paylaştığı bir gönderi ( 9 Tem 2017, 13:49 PDT )

Bizeul (@bizeulmatthieu)'in paylaştığı bir gönderi ( 11 Tem 2017, 03:06 PDT )

Görsel: Instagram