Paris'in Yoksul Mahallelerinin Hikayeleri: Uçan Evler

Laurent Chéhère, fotomontajdan oluşan fotoğraf serisi "The Flying Houses" ile Paris'in yoksul kesiminin hikayelerini ve hayallerini tasvir ediyor.

Fransız fotoğraf sanatçısı Laurent Chéhère, yaşadığı yer olan Menilmontant’ın etkisiyle oluşturduğu fotoğraf serisi The Flying Houses ile Paris’in yoksul ve kozmopolit yaşam alanlarını mercek altına almış. Her imge, "gittikçe fakirleşen sınıfın kaygılarını" şiirsel ve incelikli bir hikaye biçiminde anlatıyor.

Laurent, yoksul bölgelerdeki yapıları kentsel bağlamlarından ayırmış ve bölge sakinlerinin hikayelerini, hayallerini ve umutlarını temsil edecek şekilde sokaklardan gökyüzüne bırakmış. Teknik olarak imgeler birer fotomontaj. Her biri fotoğraflanmış yüzlerce öğenin bir bulmacanın parçaları gibi bir araya getirilmesiyle yaratılmış. Evler uzaktan bakıldığında yaşama dair kaygıları yokmuş gibi görünüyor. Daha yakından incelendiklerinde ise ayrıntılar daha karmaşık bir hikayeye sahip olduklarını ortaya koyuyor.

Laurent’in uçan evlerinde esin kaynağı olarak; Hayao Miyazaki, Albert Robida, Moebius, Wim Wenders, Federico Fellini ve William Klein’in etkilerini görmek mümkün. Sanatçı bu projesiyle; yoksulluk, çingeneler, sinema, mimari, siyaset, müzik, pop kültürü ve tarihi gibi çeşitli konuları aynı anda sorguluyor. Paris'e dair yerleşmiş algıya karşın farklı bir öykü anlatmayı amaçlıyor.

The Flying Houses, İngiltere’nin en büyük fotoğraf festivali olan FORMAT’ta -bu yılki teması “habitat”- sergileniyor ve 23 Nisan 2017’ye kadar da festivalde sanatseverlerle buluşmaya devam edecek.



Görsel: Laurent Chéhère