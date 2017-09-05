Parfüm Reklamı Kılığında Hamburger Reklamı

McDonald's'ın gurme hamburgerlerini tanıtan reklam filmi parfüm reklamlarındaki klişeleri tiye alıyor.

Parfüm reklamları ile hamburger satmak mı? Oldukça saçma bir ikili gibi duruyor değil mi? Bu saçmalık, Leo Burnett Londra'nın da işine gelmiş olacak ki, McDonald's'ın "The Signature Collection" isimli gurme burgerleri için parfüm reklamlarını taklit eden absürt bir reklam hazırlamışlar.

Reklam, parfüm reklamlarında görmeye alışık olduğumuz tüm klişeleri içeriyor. Yatak odası sesiyle konuşan bir kadın, güzel insanlar, uçuşan tüller, rüya havası taşıyan mekanlar ve atmosfer. Ancak tüm bu öğeler hamburgerle buluşunca ortaya çıkan kombinasyon süper saçma tabii. Lüks bir mekanda koşuşturan kadının "Kadın. Erkek. Hamburger." diye fısıldaması gibi absürt detaylar var. Kadına ulaşmaya çalışan bir adam ve kadının ulaşmaya çalıştığı hamburger var.

McDonald's'ın belli bölgelerde satışa sunulan gurme hamburgerlerini tanıtmak için hazırlanan bu film "Hamburger ekmeğindeki lüks." mesajıyla sonlanıyor. Film, burgerin satıldığı bölgelerdeki sinemalarda ve TV'de gösterime girdi.

Künye:

Reklamveren: McDonald's

Reklam Ajansı: Leo Burnett London

Medya: OMD UK