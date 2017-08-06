Parçalanan Dev Beyinlerle Beyin Sağlığı Kampanyası

Beyin sağlığına dikkat çekmek için hazırlanan proje, farklı sanatılar tarafından yaratılan devasa beyin heykellerine yer veriyor.

The Baycrest Foundation, yaşı ilerlemiş insanların hayat kalitesini artırmaya yönelik araştırmalar, eğitimler ve yenilikler üzerine yoğunlaşmış bir kuruluş. Bu kuruluşun sağlık firması Telus Health ile beraber gerçekleştirdiği beyin sağlığı farkındalık kampanyası "Telus Health Brain Project" geçen yıl 1.3 milyon dolarlık yardım topladı. Geçen sene olduğu gibi bu yıl da farklı sanatçıların yaptığı beyin heykellerine yer veren kampanya daha da iddialı geliyor ve hedefi, 2016 bağışlarını geçmek.

Reklam ajansı Red Lion Canada'nın desteğiyle oluşturulan "No Blank Brains" kampanyası oldukça büyük bir farkındalık ve sanat projesi. Beyin sağlığının önemine dikkat çekmeyi amaçlayan kampanya; öncelikle bir sokak sanatı projesi. Kampanyanın ikinci ayağı olan 2017 sergisinde; 100 farklı sanatçı tarafından yaratılan devasa insan beyni heykelleri Temmuz ve Ağustos ayları boyunca, ve Toronto'nun onlarca noktasında insanlarla buluşuyor. Farklı malzemelerle yaratılan bu heykellerin satışından elde edilen gelir doğrudan ileri yaş beyin sağlığı araştırmalarına gidiyor. Eserlerde imzası olan sanatçılar arasında; ünlülere veya politikacıların mücevher tasarımcısı olarak bilinen Kara Ross veya tığla yaptığı işlerle tanınan New Yorklu sanatçı London Kaye gibi isimler yer alıyor.

Projeye bu yıl katılan sanatçılar ve eserlerine (ve hatta geçen yılın beyinlerine de) hazırlanan internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor. Sitede ayrıca tüm beyinler/sanatçılar hakkında bilgi alınabiliyor, eserler harita üzerinden görülebiliyor, sosyal medya paylaşımları görülebiliyor.

Kampanya için hazırlanan ve dijital platformların yanı sıra, Ağustos ayı boyunca ülke çapındaki sinemalarda gösterime girecek olan film ise farklı malzemelerle hazırlanmış beyin heykellerini gösteriyor. Başta jöle, lego veya ayna gibi malzemelerden yapılmış bu beyinler parçalanmış halde... Film ilerledikçe yavaş çekimde geri sararak parçalanmış heykellerin tekrar bütün hale gelmesini görüyoruz. Film, beyinin ne kadar hassas bir organ olduğunu ve beyin fonksiyonlarındaki kayıpların büyüklüğünü vurguluyor. Film için reklam ajansı, birkaç devasa beyin heykelini gerçekten parçalayıp sonra tersten kurgulayarak filmdeki etkiyi yaratmış. Filme eşlik eden ses ise Torontolu şair Britta Badour'a ait, Badour farklı nesillere seslenen bir serbest şiirini seslendirerek filmin mesajını güçlendiriyor.

Dünya Beyin Günü vesilesiyle başlayan proje; heykeller ve filmin yanı sıra farklı açık hava çalışmaları ve dijital reklamlarla da destekleniyor. Proje, #noblankbrains etiketiyle sosyal medyada yer alıyor.

Künye:

Reklamveren: The Baycrest Foundation

Reklam Ajansı: Red Lion, Toronto, Canada

Yetkili Yaratıcı Yönetmen: Matt Litzinger

Reklam Yazarı: Kyle Carpenter

Müşteri Hizmetleri Direktörü: Kaitlin Doherty

Müşteri Süpervizörü: Amanda McMillan

Müşteri Koordinatörü: Rebecca Damiani

Yapımcı: Alisa Pellizzari

Yapım Şirketi: Skin & Bones

Yönetmen: Mark Zibert

Kurgu: Marka Rankovic

Transfer / Online: The Vanity

Flash Sanatçıları : Sean Cochrane, Naveen Srivastava

Renklendirme: Andrew Exworth

Ses: SNDWRX

Yaratıcı Müzik Direktörü: Didier Tovel

Söz Sanatçısı: Britta Badour

Görsel: YouTube