Parçalanan Dev Beyinlerle Beyin Sağlığı Kampanyası
Beyin sağlığına dikkat çekmek için hazırlanan proje, farklı sanatılar tarafından yaratılan devasa beyin heykellerine yer veriyor.
The Baycrest Foundation, yaşı ilerlemiş insanların hayat kalitesini artırmaya yönelik araştırmalar, eğitimler ve yenilikler üzerine yoğunlaşmış bir kuruluş. Bu kuruluşun sağlık firması Telus Health ile beraber gerçekleştirdiği beyin sağlığı farkındalık kampanyası "Telus Health Brain Project" geçen yıl 1.3 milyon dolarlık yardım topladı. Geçen sene olduğu gibi bu yıl da farklı sanatçıların yaptığı beyin heykellerine yer veren kampanya daha da iddialı geliyor ve hedefi, 2016 bağışlarını geçmek.
Reklam ajansı Red Lion Canada'nın desteğiyle oluşturulan "No Blank Brains" kampanyası oldukça büyük bir farkındalık ve sanat projesi. Beyin sağlığının önemine dikkat çekmeyi amaçlayan kampanya; öncelikle bir sokak sanatı projesi. Kampanyanın ikinci ayağı olan 2017 sergisinde; 100 farklı sanatçı tarafından yaratılan devasa insan beyni heykelleri Temmuz ve Ağustos ayları boyunca, ve Toronto'nun onlarca noktasında insanlarla buluşuyor. Farklı malzemelerle yaratılan bu heykellerin satışından elde edilen gelir doğrudan ileri yaş beyin sağlığı araştırmalarına gidiyor. Eserlerde imzası olan sanatçılar arasında; ünlülere veya politikacıların mücevher tasarımcısı olarak bilinen Kara Ross veya tığla yaptığı işlerle tanınan New Yorklu sanatçı London Kaye gibi isimler yer alıyor.
Projeye bu yıl katılan sanatçılar ve eserlerine (ve hatta geçen yılın beyinlerine de) hazırlanan internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor. Sitede ayrıca tüm beyinler/sanatçılar hakkında bilgi alınabiliyor, eserler harita üzerinden görülebiliyor, sosyal medya paylaşımları görülebiliyor.
A little Detail of my brain sculpture for @thebrainproject_ , part of a public instillation project this summer in toronto, for more info, and to see all the incredible brains visit www.thebrainproject.ca all for a good cause #altzheimersawareness . . . . . #textileart #brainproject #baycrest #publicart #torontoart #brainhealth #awerness #noblankbrains #textileartist #detail #surfacetexture #rope #zipper
🦋My ceramic #brainproject is up at the #gardinermuseum all summer.✨People's choice award and voting at brainproject.ca✨ . . . @thebrainproject_ @gardinermuseum #NoBlankBrains #cdnartist #cdnart #torontoartists #ceramicsculpture #artsintoronto #baycrest #clay #porcelain #nuriellestern #cremerging #artscapedistillerystudios #canadianceramics #cdnceramics @artscapeto #butterflies #brambles #thebrainproject2017
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Kampanya için hazırlanan ve dijital platformların yanı sıra, Ağustos ayı boyunca ülke çapındaki sinemalarda gösterime girecek olan film ise farklı malzemelerle hazırlanmış beyin heykellerini gösteriyor. Başta jöle, lego veya ayna gibi malzemelerden yapılmış bu beyinler parçalanmış halde... Film ilerledikçe yavaş çekimde geri sararak parçalanmış heykellerin tekrar bütün hale gelmesini görüyoruz. Film, beyinin ne kadar hassas bir organ olduğunu ve beyin fonksiyonlarındaki kayıpların büyüklüğünü vurguluyor. Film için reklam ajansı, birkaç devasa beyin heykelini gerçekten parçalayıp sonra tersten kurgulayarak filmdeki etkiyi yaratmış. Filme eşlik eden ses ise Torontolu şair Britta Badour'a ait, Badour farklı nesillere seslenen bir serbest şiirini seslendirerek filmin mesajını güçlendiriyor.
Dünya Beyin Günü vesilesiyle başlayan proje; heykeller ve filmin yanı sıra farklı açık hava çalışmaları ve dijital reklamlarla da destekleniyor. Proje, #noblankbrains etiketiyle sosyal medyada yer alıyor.
Künye:
Reklamveren: The Baycrest Foundation
Reklam Ajansı: Red Lion, Toronto, Canada
Yetkili Yaratıcı Yönetmen: Matt Litzinger
Reklam Yazarı: Kyle Carpenter
Müşteri Hizmetleri Direktörü: Kaitlin Doherty
Müşteri Süpervizörü: Amanda McMillan
Müşteri Koordinatörü: Rebecca Damiani
Yapımcı: Alisa Pellizzari
Yapım Şirketi: Skin & Bones
Yönetmen: Mark Zibert
Kurgu: Marka Rankovic
Transfer / Online: The Vanity
Flash Sanatçıları : Sean Cochrane, Naveen Srivastava
Renklendirme: Andrew Exworth
Ses: SNDWRX
Yaratıcı Müzik Direktörü: Didier Tovel
Söz Sanatçısı: Britta Badour
Görsel: YouTube