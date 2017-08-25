Para Kazanmak İçin Yaptıklarımız Detaylarda Gizli

Tribal Worldwide İstanbul tarafından Sigortam.net için hazırlanan poster, para kazanmak için katlandığımız zorlukları tipografik bir yoldan anlatıyor.

Tribal Worldwide İstanbul, Sigortam.net için hazırladığı posterde para kazanmanın zorluklarını, para uğruna katlanılan şeyleri görsel bir yolla anlattı. Tipografinin gücünden faydanılan posterin esprisini anlamak için biraz yakından bakmak gerekiyor.

Sigortam.net en doğru trafik, kasko ve sağlık sigortasını bulmanıza yardımcı olan bir sistem. Bunca rekabet arasında yanlış sigortayı seçip fazla para ödemek gayet olası sonuçta. Poster de bunu diyor: Paranı kolay kaybetme çünkü kolay kazanmıyorsun. Fazla mesailer, stres, uykusuz geceler, susmayan telefonlar, acil işler, bitmeyen e-postalar. Kazandığın her paranın ardında bunlar ve bunlar gibi pek çok başka şey var.

Poster; para kazanmak için katlandığımız her şeyi alıyor, paranın üzerindeki gravür çizgilerine tek tek yazıyor. Tam 4000 kelime! Uzaktan bakıldığında sıradan bir banknot görünümünde ama yaklaştığınızda o kelimeleri buluyorsunuz, hani iş dünyasından çok tanıdık gelecek o kelimeler; Acil, alarm, mesai, uykusuzluk, dosyalar.

Künye:

Reklamveren: Sigortam.net

Reklam Ajansı: Tribal Worldwide İstanbul

Reklamveren Temsilcileri Mustafa Say, Tahsin Gürdoğan, Semih Soytekin

Ajans Başkanı ve Yaratıcı Yönetmen: Arda Erdik

Yaratıcı Yönetmen: Başar Bellisan

Sanat Yönetmeni: Aybars Gürlü

Reklam Yazarı: Arda Erdik, Yasin Abaylı, Alican Kılıçoğlu

Müşteri İlişkileri: Buse Sokullu

Görsel: Tribal Worldwide İstanbul

