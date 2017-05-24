Pantone Renklerinin Shazam'ı

Cone isimli mobil uygulama telefon ekranından gördüğü renklerin Pantone, HEX ve RGB kodlarını söylüyor.

Tasarımcı ve yazılımcı Kushagra Agarwal tarafından geliştirilen Cone, Shazam'ın şarkılar için yaptığını renklere uyguluyor. Telefon kameranızı rengini öğrenmek istediğiniz nesneye yöneltiyorsunuz ve voila! Cone da size anında o rengin ismini söylüyor. Bunu yaparken de ana ve ara renklerden oluşan 8 9 renklik bir palet yerine gördüğü rengin Pantone kartelasındaki en yakın karşılıklarını, HEX ve RGB kodları söylüyor.

Geçtiğimiz hafta Pantone kartelalarını gerçek dünyaya uyduran Andrea Antoni'nin projesinden bahsetmiştik. Cone da tam olarak bu amaca hizmet ediyor. Gerçek dünyanın renklerini dijitale dönüştürüyor. Pantone'a karşı olan algı ve kartelasıyla yapılan yaratıcı çalışmalar hızını kesmezsen Cone gibi çalışmalar bu renkli dünyanın genişlemesine de ön ayak oluyor.

Renk körü olan Kushagra Agarwal, geliştirme aşamasında bilgisayardan aldığı veriye ve renk isimlerine güvenmek zorundaymış. İlk etapta yazdığı kodun çalışıp çalışmadığı için denemek için bilgisayardan aldığı sonuçlarla işlem yapmış. Hemen ardından ise renk körü olmayan arkadaşlarıyla durumu teyit etmiş. Böylece geriye sadece doğru çalışan sisteminin tamamını kodlaması kalmış. Cone, şu anda 2,49 dolar veya 6,99 lira etiketiyle iOS cihazlar için listeleniyor.

Görsel: Cone, Bigumigu