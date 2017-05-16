Pantone Kartelasıyla Eşleşen Manzaralar

Andrea Antoni, İtalya'da karşılaştığı manzaralarla Pantone kartelalarını görsel manipülasyonla birbirine uyduruyor.

İtalyan grafik tasarımcı Andrea Antoni, yaklaşık 50 haftadır düzenli olarak dünyanın en prestijli renk kartelalarından Pantone ile İtalya'dan doğa manzaralarını üst üste koyuyor. İtalya'nın renkli binaları ve doğası eşliğinde Antoni, bir eline kartelayı alıyor ve arka fonu o renklerle dolduruyor.

İlk başta doğal görüntülermiş gibi görünse de Antoni'nin çalışmalarında görsel manipülasyon bulunuyor. Öncelikle, manzaraların üzerine elini dijital olarak ekleyen Antoni, birçok görselin de dikey eksende simetriğini alıyor. Uygulanan ayna efektiyle daha estetik bir algı yaratıyor. Bu kimi zaman kendini balık gözü olarak kimi zaman da Photoshop gibi yazılımlarla kendini gösteriyor. Görseller pirüpak olmasa da görsel olarak sundukları Instagram'da aşağı kaydırırken karşımıza çıkmasını isteyeceğimiz türden.

Görsel: Andrea Antoni

