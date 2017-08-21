Pantone'dan Prince'in Anısına Yeni Bir Mor

Pantone, efsane müzisyen Prince için “Love Symbol #2” adını verdiği koyu tonda mor bir renk geliştirdiğini duyurdu.

Pantone’un geçtiğimiz hafta duyurduğu Love Symbol #2; Pantone Renk Estitüsü tarafından Prince’in Yamaha markalı mor piyanosundan ilham alarak görselleştirilmiş özel bir renk. Love Symbol #2, sanatçıdan miras kalan marka için kullanılan resmi renk olarak da kabul edildi.

Love Symbol #2, adını grafik tasarımcı Mitch Monson’ın 1992’de Prince için tasarladığı "Love Symbol" olarak bilinen grafik sembolden alıyor. Kadın ve erkek cinsiyet sembollerinin birleşiminden türetilen sembol ilk kez o yıl çıkan stüdyo albümünün kapağında kullanılmış. Sembolün ortaya çıkış hikayesi ise oldukça ilginç. 1993'te Warner Bros. ile olan sözleşmesinde anlaşmazlık yaşayan Prince, sözleşmeden doğan kısıtlamalardan kurtulmak ve daha hızlı bir şekilde albümlerini hayata geçirebilmek için sahne adını Love Symbol olarak bilinen bu işaretle değiştirdi. Başka bir deyişle Prince sözleşme nedeniyle yaşadığı mağduriyeti kendi isminin yerine bir sembol kullanarak aşma yoluna gitti.

Prince’in mor renkle olan bağı 1984 yılında dahi açıkça görülebiliyordu. O yıl hem Purple Rain adlı müzikal dramada başrolde oynadı hem de filmin müziklerinden oluşan efsane albüm Purple Rain'i çıkardı. Prince'in piyanosunun yanı sıra mor aşk sembolünün formunda gitarı ve aksesuarları da bulunuyordu. 8 yıl boyunca sanatçının konserlerinde ve konuk olduğu dergi kapaklarında da bu sembol adının yerine kullanıldı.

Prince, Warner Bros. ile olan sözleşmesinin sona erdiği 2000 yılında mor aşk sembolü yerine tekrar kendi ismini kullanmaya başladı. Ancak ismi bu mor sembol ile çoktan özdeşleşmişti. Dolayısıyla Pantone da bu sembol ve mor renk üzerinden ilerlemiş.

Görsel: Mitch Monson, Pantone