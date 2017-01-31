Palet Bıçağı İle Yapılan Yağlı Boya Tablolar

Salman Khoshroo, palet bıçağı ile yağlı boya tablolar oluşturuyor. Her bir bıçak darbesi, tabloya yeni bir can veriyor.

Tahran merkezli sanatçı Salman Khoshroo, palet bıçağı ve yağlı boya ile bir çalışma serisi gerçekleştirmiş. Bu seride bütünü oluşturan küçük parçaları tek tek görebilmek mümkün. Her bir boya darbesi bütünselliğe doğru ilerliyor. Çalışmalar 2015 yılına ait. Farklı renklerin bir arada uyum içerisinde bulunmasını sağlayan sanatçının bu çalışma serisi 2015 yılında Azad Art Gallery'de sergilendi. Ayrıca 2016 yılında Shrin Gallery'de sergilenmiş başka çalışmaları da mevcut.

Çocukluğunu New York'ta geçiren sanatçı, Australian National University'de dijital sanatlar üzerine eğitim aldı. Tahran'daki stüdyosunda çalışmalarına devam eden sanatçı birçok ödülün de sahibi. Sanatçının yaşadığı ülkelere baktığımız zaman, aslında her bir parçanın onun hayatından izler taşıdığını görmek de mümkün oluyor. Farklı birçok renk birleşiyor ve farklılık artık bütünselliğe dönüşüyor. Sanatçının diğer çalışmalarını da takip etmek için Instagram hesabına uğrayabilirsiniz.