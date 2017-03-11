PAL-V, Havada ve Karada Gidebilen Otomobillerini Piyasaya Sürüyor

PAL-V, uzun yıllar üzerinde çalıştığı "kişisel hava ve kara araçları" Liberty Sport ve Liberty Pioneer için ön siparişleri kabul etmeye başladı.

Trafikte sıkışıp kalan herkes, bir düğmeye basıp otomobiliyle birlikte uçmayı hayal etmiştir. Aslına bakarsanız uçan otomobil fantezisi, trafik sıkışıklığından bağımsız olarak da onlarca yıldır insanın hayallerini süslüyor. AeroMobil gibi yarı uçak yarı otomobil araçlarla, bu hayalin gerçekleşme sürecindeki adımlara şahit olmuştuk. PAL-V de yarı helikopter yarı otomobil görünümündeki “kişisel hava ve kara aracı” şeklinde tanımlanan araçlarıyla bu sürece dahil oldu. En önemli gelişme ise PAL-V'nin ön sipariş kabul etmeye başlıyor olması.

Hollanda merkezli PAL-V, uçan otomobillerini Liberty Sport (temel versiyon) ve Liberty Pioneer adlı iki ayrı versiyonda tasarladı. Her ikisi de karada gidip gökyüzünde uçabiliyor. PAL-V, Liberty üzerinde 15 yılı aşkın bir süredir çalışıyordu ve ilk test uçuşunu 2015 yılında gerçekleştirmişti. Üç tekerlekli PAL V araçları, benzinli bir Rotax motoru üzerine kurulu ve saatte 160 km hıza çıkabiliyor. Sürücü havalanmak istediğinde tek yapması gereken en yakın havaalanına hızlı bir şekilde gitmek. Tabii trafik yoksa… PAL-V araçları üst kısımlarında açılan pervane sayesinde kolaylıkla havalanıyor. Havadan karaya indiğinizde ise tekrar otomobile dönüşmeleri için tek bir butona basmanız yetiyor. Düğmeye basılmasının ardından araç 10 dakika içinde tekrar kara moduna geri dönüyor. Çok seri bir kalkış ve iniş kabiliyeti olması, pratik olarak karada her yere indirilebilmesi araçların en iyi özellikleri arasında.

Araçlar, Görerek Uçuş Kurallarının (Visual Flight Rules- VFR) geçerli olduğu kontrolsüz hava sahası olan 4.000 ft'in altındaki yüksekliklerde uçabiliyor. Bu sayede, sürücünün ticari hava trafiği yoluna girip girmediği hakkında endişelenmesine gerek kalmıyor. Araçlar pilot lisansı gerektiriyor. Geleneksel bir otomobil gibi benzinle çalışıyorlar ancak biyodizelle veya biyo-etanolle çalışan versiyonları da yapılacak.

PAL-V uçan otomobillerin ucuz olduğu söylenemez. Liberty Sport modeli 399.000 dolar, Liberty Pioneer modeli ise 599.000 dolar fiyatla geliyor. Teslim edilmeleri 2018 yılını bulacak.









