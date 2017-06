Özşüpheden Özgüvene Giden Yol [Cannes Lions 2017]

L'Oréal, The Prince's Turst ve McCann London iş birliğiyle hazırlanan We Are All Worth It kampanyası özgüven ve saygıyı bireysellikten çıkarıp topluma yayıyor.

Geçtiğimiz Şubat ayında L'Oréal, Akademi Ödüllü oyuncu Dame Helen Mirren ve birçok İngiliz fenomenle birlikte çalışarak We Are All Worth It kampanyasını başlattı. Özünde bir güven geliştirme programı olan kampanya kanser tedavisi gören genç ve çocuklara destek olmak için çalışan The Prince's Trust iş birliğiyle, genç nesilleri özşühpeden özgüvene sevk etmeyi amaçlıyor. Kampanyadaki en güçlü marka elçisi olan Dame Helen Mirren ve L'Oréal'in genel yöneticisi Adrien Koskas'ın katılımıyla Cannes Lions'da gerçekleşen oturumda kampanyanın gücü ve yaratılan bu geniş yelpazeyle Birleşik Krallık ve İrlanda'da 10 bin çocuğa yardımcı olma hikayelerini paylaştı. We Are All Worth It kampanyasının en önemli söylemi de kişilerin kendilerine karşı olan şüphelerini ve nefretlerini ortadan kaldırıp onun yerine güven ve saygı kavramlarını inşa etmesiymiş. Görsel: Cannes Lions

