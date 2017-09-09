Özgür Bağımsız Çizgi Romanların Yılı [İCAF 2017]

Bu hafta sonu İCAF'a uğrarsanız Türkiye'de çizgi romancılığın ne kadar gelişmekte olduğunu göreceksiniz.

Daha önceki yazılarımızda sizlere Notan Comics ve Tolga Hırsova'nın yazdığı Noesis'ten bahsetmiştik. Bilim kurgu ve gizem türündeki Noesis, düşen bir savaş uçağı pilotunun son anda gördükleriyle parçacık fiziği ve Schrödinger'in kedisi gibi bilimsel konuları tek potada eritiyor. İlk 4 bölümü ücretsiz olarak yayınlanacak olan Noesis'in sonraki bölümleri ise 1 TL'de satılacak.

2017 yılı Türkiye'de çizgi roman dünyasına dair böyle güzel gelişmelerle başlamışken devamına da İCAF'ta tanık oluyoruz. Notan Comics sadece Noesis'i çıkarmakla kalmıyor üstüne bir de Erinç Karğan'ın yazıp çizdiği Fenomen'le serileri ikiliyor. Fenomen, Instagram ünlüsü Selin'in birilerinin onu gerçek hayatta da takip ettiğini düşündüğü, İstanbul'dan Zanzibar'a uzanan gerilim dolu bir macera.

İCAF'ta çıkacağı haberini aldığımız başka çizgi romanlar da var. Void Benderz (Hiç Bükücüler), Mert Papik'in çizdiği ve Saba Arat'ın yazdığı, doğa üstü bir hikaye. Sorgulanamaz bir ilahi güç tarafından yönetilen bir dünyada, toplum özgür irade ve gücün tarafında olmayı seçenler tarafından bölünmüştür.

Eğer yeni çizgi romanları takip ediyorsanız şimdiden bu iki işi listenize eklemeyi unutmayın. Çünkü 2017 ve sonrasında bu işleri çokça görecek ve duyacağız. Ayrıca İCAF'a geldiğinizde sergi alanı olan A kısmında yaratıcı ekipleri de ziyaret edebilirsiniz.

Görsel: İCAF