Oyununuzun Yanında Patates Alır Mıydınız?

Burger King İspaya için hazırlanan çalışmada, çok oyunculu Playstation 4 oyunları içerisine sızan bir ekip hamburger siparişi alıyor.

Konsol olsun, bilgisayar oyunu olsun... Oyunseverler oyun keyfini bozmadan, fazla ara vermeyi gerektirmeden hızlıca yenen bir hamburgerin değerini iyi bilir. Burger King İspanya da bu içgörüden hareketle Sony PlayStation kullanıcıları için "The Burger Clan" ismini taşıyan ilginç bir aktivasyona imza attı. 2010 yılında da Gökhan Yücel ve Fikt'et, Yemeksepeti için benzer bir kampanya hazırlamış ve World of Warcraft içinde bir karakter yaratarak oyuncularla etkileşime girmişti.

Lola MullenLowe tarafından hazırlanan kampanya; oyun arası bir hamburger servisi olarak özetlenebilir. Ancak işin mekaniği elbette ki biraz daha karışık. "The Burger Clan" usta oyunculardan oluşan bir takım. PlayStation 4'teki en sevilen çok oyunculu oyunlara sızıp, çevrimiçi oyunlarda diğer oyunculara görevleri gerçekleştirmek için yardım ediyorlar. Daha sonra da Burger King siparişini alıyorlar. Hatta Burger King'in mecburi repliği "Yanına patates ister miydiniz?" cümlesi bile soruluyor. Sonrasında ise Burger King siparişi hızlıca ulaştırıyor.

Burger King İspanya pazarlama yöneticisi Bianca Shen, “Burger Clan" fikrinin eve teslim konsepti ile oyun dünyasını birleştiren, eğlenceli ve işlevsel bir çalışma olduğunu söylerken, bunu yaratıcı bir bozulma olarak adlandırıyor. Marka olarak amaç ve sonuç odaklı beklenmedik davranışlara girmeyi sevdiklerini, bu fikrin de bu anlamda çok iyi bir örnek olduğunu söylüyor.

Lola MullenLowe'un Burger King İspanya'yı müşterileri arasına kattıktan sonra marka için hazırladığı ilk iş olan "The Burger Clan" şu an için sadece İspanya'da ama yakın zamanda dünya çapında devreye girmesi de planlanıyor. Bu sayede Burger King'in oyun dünyasının bir numaralı atıştırmalık seçimi haline getirmek hedefleniyor diyebiliriz.

Görsel: YouTube