Oyunda Düşmek De Var, Yaralanmak Da

Nike Çin, spor yaparken çocukların düşeceğinden korkan anne-babalara seslenirken çocuklara da spor yapma cesareti veren bir yara bandı serisi hazırladı.

Daha önce Hansaplast'ın çocukların kalp kırıklıklarına iyi gelen yara bandını yazmıştık. Şimdi de yine çocuklara özel, başka türlü bir yara bandıyla karşınızdayız. Wieden + Kennedy Shanghai tarafından Nike için geliştirilen yara bantları çocuklara (ve endişeli anne-babalara) oyun oynarken düşmenin kalkmanın, yaralanmanın berelenmenin doğal olduğunu hatırlatıyor.

Çin'de 1 Haziran'da kutlanan Çocuk Günü için tasarlanan bantlar, Nike "Young Athletes" ürünleri alanlara ücretsiz olarak dağıtılmış. Farklı şekillerden oluşan 14 bantlık 4 set olarak geliyor. Her set kaykay, koşu, basketbol veya futbol çevresinde dönen bir hikayeyi anlatıyor.

Yara bantlarının üzerinde betimlenen hikayeler Nike sponsorluğundaki sporcuların çizgi versiyonlarının da ufak bir rolde yer aldığı kısa canlandırma filmlerle de destekleniyor. Filmlerin görsel dili de hikayeler de oldukça çılgın. Örneğin, filmlerden birinde Tim isimli T-Rex kaykay yaparken düşüyor, kuyruğu acıyor ve birden gıcık maymunlar kendisiyle dalga geçmeye başlıyor, "neslinin tükenmesine şaşırmamalı" gibi şakalar, komiklikler filan. Bunun üzerine T-Rexcik biraz ağlayıp üzüldükten sonra birden karşısında beliren Nike sporcusunun verdiği gaz ve ilhamla, yara bandını yapıştırıyor ve tekrar kaykayın üzerine çıkıyor ve atlayışı başarıyla tamamlıyor. Diğer filmler de bu minvalde; başarısız olma, düşme, can acıtma ama tekrar ayağa kalkma üzerine. Kampanyanın genel mesajı da bu yönde: "When you play, play hard." (Oynarken zorlu/sert oyna.)

"Badge of Honor" (Onur Rozeti) ismini taşıyan kampanya, aslında çocuklardan çok Çinli anne-babalara sesleniyor zira Çin'de (ve dünyanın pek çok yerinde) insanlar çocuklarının spor yaparken yaralanması konusunda ciddi endişeler taşıyormuş. Nike ise bu ürünle çocuklara olduğu kadar, ebeveynlere de "korkma" diyor aslında, evet, spor yaparken yaralanabiliriz, canımız acıyabilir ama kalkar, oyuna geri döneriz. Bu da Nike'nin marka kimliğiyle birebir örtüşen bir söylem tabii. Ne de olsa senelerin "Just do it"i var karşımızda.

Künye:

Reklamveren: Nike China

Reklam Ajansı: Wieden+Kennedy Shanghai

Yönetici Yaratıcı Yönetmen: Ian Toombs

Yaratıcı Yönetmen: Terence Leong, Shaun Sundholm

Sanat Yönetmeni: Timothy Cheng, Max Pilwat

Reklam Yazarı: Liu Wei

Yönetici Yapımcı: Bernice Wong

Yapımcı: Fang Yuan

Dijital Yapım: Angela Liu

Kurgu: Leon Yan

Entegre Yapım Yetkilisi: Jacob Lincoln

Planlama: Leon Lin

Müşteri İlişkileri Yöneticisi: Chuck Xu

Müşteri Temsilcisi: Xueer Ren

İş Direktörü: Dino Xu

Proje Yöneticisi: Nicole Bee

İş İlişkileri: Jessica Deng, Kathy Zhan

Tasarım: Deer Sheng, John Yao

Yapım Yöneticisi: Vic Zhang

Dijital Görselleştirme Sanatçısı: Changqing Lee

FA Sanatçısı: Austin Hu, Stone Xue

Basılı Yapım Şirketi: Amanacliq

Yapımcı: Edie Zhang

Sanatçılar: Wassim (Futbol), Lili Des Bellons (Basketbol), Pete Sharp (Koşu), Stevie Gee (Kaykay)



Canlandırma

Futbol

Yapım Şirketi: Passion Pictures

Yönetici Yapımcı: Katie Mackin

Yapımcı: Fiona Fry

Canlandırma: Le Cube

Yaratıcı Yönetmen: Ralph Karam

Yönetmen: Mariano Fernandez Russo

Yönetici Yapımcı: Juan Manuel Freire and Gustavo Karam

Canlandırma Yönetmeni: Daniel Duche

Uygulayıcı Yapımcı: Juliana Millán

Müzik ve Ses Efektleri: Cachorro Loco

Koşu

Yapım Şirketi: Amanacliq

Yönetici Yapımcı: Jaslyn Loh

Yapımcı: Edie Zhang

Yönetmen: Tom Bunker

Sanat Yönetimi ve Tasarım: Pete Sharp

Canlandırma: Sean Weston, Blanca Martinez, Frankie Swan, Tom Bunker

Ses Efektleri: Ryan West

Basketbol

Post Prodüksiyon: Brand New School – Los Angeles

Yönetmen: Brumby Boylston

Sanat Yönetmeni: Scott Uyeshima

Tasarım/İllüstrasyon: Nick Iluzado, Yoon Kim, Peter Lee

Müzik ve Ses: Ryan Huff Sound



Kaykay

Post Prodüksiyon: Brand New School – Los Angeles

Yönetmen: Brumby Boylston

Tasarım/İllüstrasyon:Nick Iluzado, Yoon Kim

Müzik ve Ses: Ryan Huff Sound

Dış Ses Stüdyo: LISTEN Studio

Dış Ses Yönetmen: Di Feifei

Ses Mühendisi: Ding Xiangwei

Ses Post: Green United Music SH

Yara Bandı Yapım: Nantong City YOJO Medical Products, Shanghai Yu Kai Packaging Materials

Görsel: YouTube