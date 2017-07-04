Oyunda Düşmek De Var, Yaralanmak Da
Nike Çin, spor yaparken çocukların düşeceğinden korkan anne-babalara seslenirken çocuklara da spor yapma cesareti veren bir yara bandı serisi hazırladı.
Daha önce Hansaplast'ın çocukların kalp kırıklıklarına iyi gelen yara bandını yazmıştık. Şimdi de yine çocuklara özel, başka türlü bir yara bandıyla karşınızdayız. Wieden + Kennedy Shanghai tarafından Nike için geliştirilen yara bantları çocuklara (ve endişeli anne-babalara) oyun oynarken düşmenin kalkmanın, yaralanmanın berelenmenin doğal olduğunu hatırlatıyor.
Çin'de 1 Haziran'da kutlanan Çocuk Günü için tasarlanan bantlar, Nike "Young Athletes" ürünleri alanlara ücretsiz olarak dağıtılmış. Farklı şekillerden oluşan 14 bantlık 4 set olarak geliyor. Her set kaykay, koşu, basketbol veya futbol çevresinde dönen bir hikayeyi anlatıyor.
Yara bantlarının üzerinde betimlenen hikayeler Nike sponsorluğundaki sporcuların çizgi versiyonlarının da ufak bir rolde yer aldığı kısa canlandırma filmlerle de destekleniyor. Filmlerin görsel dili de hikayeler de oldukça çılgın. Örneğin, filmlerden birinde Tim isimli T-Rex kaykay yaparken düşüyor, kuyruğu acıyor ve birden gıcık maymunlar kendisiyle dalga geçmeye başlıyor, "neslinin tükenmesine şaşırmamalı" gibi şakalar, komiklikler filan. Bunun üzerine T-Rexcik biraz ağlayıp üzüldükten sonra birden karşısında beliren Nike sporcusunun verdiği gaz ve ilhamla, yara bandını yapıştırıyor ve tekrar kaykayın üzerine çıkıyor ve atlayışı başarıyla tamamlıyor. Diğer filmler de bu minvalde; başarısız olma, düşme, can acıtma ama tekrar ayağa kalkma üzerine. Kampanyanın genel mesajı da bu yönde: "When you play, play hard." (Oynarken zorlu/sert oyna.)
"Badge of Honor" (Onur Rozeti) ismini taşıyan kampanya, aslında çocuklardan çok Çinli anne-babalara sesleniyor zira Çin'de (ve dünyanın pek çok yerinde) insanlar çocuklarının spor yaparken yaralanması konusunda ciddi endişeler taşıyormuş. Nike ise bu ürünle çocuklara olduğu kadar, ebeveynlere de "korkma" diyor aslında, evet, spor yaparken yaralanabiliriz, canımız acıyabilir ama kalkar, oyuna geri döneriz. Bu da Nike'nin marka kimliğiyle birebir örtüşen bir söylem tabii. Ne de olsa senelerin "Just do it"i var karşımızda.
Künye:
Reklamveren: Nike China
Reklam Ajansı: Wieden+Kennedy Shanghai
Yönetici Yaratıcı Yönetmen: Ian Toombs
Yaratıcı Yönetmen: Terence Leong, Shaun Sundholm
Sanat Yönetmeni: Timothy Cheng, Max Pilwat
Reklam Yazarı: Liu Wei
Yönetici Yapımcı: Bernice Wong
Yapımcı: Fang Yuan
Dijital Yapım: Angela Liu
Kurgu: Leon Yan
Entegre Yapım Yetkilisi: Jacob Lincoln
Planlama: Leon Lin
Müşteri İlişkileri Yöneticisi: Chuck Xu
Müşteri Temsilcisi: Xueer Ren
İş Direktörü: Dino Xu
Proje Yöneticisi: Nicole Bee
İş İlişkileri: Jessica Deng, Kathy Zhan
Tasarım: Deer Sheng, John Yao
Yapım Yöneticisi: Vic Zhang
Dijital Görselleştirme Sanatçısı: Changqing Lee
FA Sanatçısı: Austin Hu, Stone Xue
Basılı Yapım Şirketi: Amanacliq
Yapımcı: Edie Zhang
Sanatçılar: Wassim (Futbol), Lili Des Bellons (Basketbol), Pete Sharp (Koşu), Stevie Gee (Kaykay)
Canlandırma
Futbol
Yapım Şirketi: Passion Pictures
Yönetici Yapımcı: Katie Mackin
Yapımcı: Fiona Fry
Canlandırma: Le Cube
Yaratıcı Yönetmen: Ralph Karam
Yönetmen: Mariano Fernandez Russo
Yönetici Yapımcı: Juan Manuel Freire and Gustavo Karam
Canlandırma Yönetmeni: Daniel Duche
Uygulayıcı Yapımcı: Juliana Millán
Müzik ve Ses Efektleri: Cachorro Loco
Koşu
Yapım Şirketi: Amanacliq
Yönetici Yapımcı: Jaslyn Loh
Yapımcı: Edie Zhang
Yönetmen: Tom Bunker
Sanat Yönetimi ve Tasarım: Pete Sharp
Canlandırma: Sean Weston, Blanca Martinez, Frankie Swan, Tom Bunker
Ses Efektleri: Ryan West
Basketbol
Post Prodüksiyon: Brand New School – Los Angeles
Yönetmen: Brumby Boylston
Sanat Yönetmeni: Scott Uyeshima
Tasarım/İllüstrasyon: Nick Iluzado, Yoon Kim, Peter Lee
Müzik ve Ses: Ryan Huff Sound
Kaykay
Post Prodüksiyon: Brand New School – Los Angeles
Yönetmen: Brumby Boylston
Tasarım/İllüstrasyon:Nick Iluzado, Yoon Kim
Müzik ve Ses: Ryan Huff Sound
Dış Ses Stüdyo: LISTEN Studio
Dış Ses Yönetmen: Di Feifei
Ses Mühendisi: Ding Xiangwei
Ses Post: Green United Music SH
Yara Bandı Yapım: Nantong City YOJO Medical Products, Shanghai Yu Kai Packaging Materials
Görsel: YouTube