Ouchhh'tan Gökyüzüne Uzanan Veri Görselleştirme Performansı

Yeni medya ajansı Ouchhh, 25 Mart'ta Zorlu PSM'nin ana fuayesinde yer alan 126 m²'lik alanda iOTA isimli performansını sergiledi.

İstanbul merkezli yeni medya ajansı Ouchhh, bilim ve teknolojiyi harmanlayarak projeler geliştirmeye devam ediyor. Daha önce TEDxCERN için jenerik hazırlayan ve parçacık fiziğinden ilham alarak görsel-işitsel performans hazırlayan Ouchhh son işi olan iOTA'da de Zorlu PSM'nin ana fuayesinde Sonar +D küratörü Lalin Akalın ve digi.logue desteğiyle ve Audiofil ortaklığıyla Sonar İstanbul çatısı altındaki Sonar +D kapsamında gerçekleştirildi.

25 Mart'ta 20:00'da PSM fuayesindeki 126 m²'lik dikey ekran üzerinde gerçekleştirilen performansı Ouchhh ile iletişime geçtiğimizde iOTA'da görselleştirilen verinin oluşumu, "Programlama dilinde kütle çekimsel dalga kaynakları iota ile ifade edilir. Proje; bilimin, ışığın ve ses üreten sistemlerin arasında bir kavşak oluşturduğu, izleyicinin odak noktasına karşı gelen ışığın yapısı ve farklı olguları, insan beyni algısının çok ötesinde, mekanından bağımsız olarak birleştirdiğimiz veri performansı niteliğindedir." sözleriyle açıkladı.

Ouchhh, iOTA'nın hayata geçmesi için kendi geliştirdikleri yazılımla gerçek zamanlı görsel yaratan yarı kurgulu bir performans kurgulamış. Projenin ses tasarımında ise üç farklı özgün eklenti yazılırken ses verisini belirli hikaye kurgularıyla eş zamanlı gözlemlenerek iOTA son haline kavuşmuş

Görsel: Ouchhh