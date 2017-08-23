Oturma Odasında Mini Güneş Sistemi

Orrery Lamp Dünya'mız, yalnız uydumuz Ay ve yıldızımız Güneş'in bulunduğu minimalist ve ayarlanabilir aydınlatma sistemi.

Güneş, milyonlarca yıl daha çevresini aydınlatacak ve yaşamı beslemeye devam edecek. Dünya'mızın iç dinamikleriyle sunduğu koşulların yanı sıra Güneş'in varlığı ısı, ışık, yörünge gibi pek çok sebepten ötürü yaşamın devamlılığı için kilit öneme sahip. İnsanların kendilerini üstün gördüğü yaşamlarının dışında böylesine büyük bir rutinin de her şeyden bağımsız devam ediyor olması büyüleyici bir olay.

ABD en son 38 yıl önce gözlemlediği tam Güneş tutulmasını konuşurken Kickstarter'da doğan bir proje ise bunun için gerekli üç aktörü oturma odanızda ağırlıyor. Orrery Lamp; Dünya, Ay ve Güneş'i kendi yörüngelerinde hareket ettirebildiğiniz bir aydınlatma sistemi. Güneş hem minyatür Dünya ve Ay'ı hem de sizi aydınlatabiliyor. Üstelik kısılabilir sistemiyle ihtiyaç duyduğunuz kadar ışık alabiliyorsunuz. Minik Dünya, Güneş'in çevresinde serbest şekilde dönebilirken Ay da Dünya ile aynı ilişki içerisinde.

Lambanın tasarımında Dünya'nın kendi yörüngesindeki eğimi gibi detaylar da atlanmamış. Ancak gök cisimleri arasındaki mesafenin de gerçek uzaklıklarının doğru oranlanmış halleri olduğunu söylemek güç. Ancak projenin şirin taraflarından birisi, Orrery Lamp'in internet sitesine girince Güneş, Dünya ve Ay üçlüsünün günlük konumlarını göstermesi. Böylece istediğiniz zaman, şu an nasıl göründüğümüzün minik bir projeksiyonunu yapabiliyorsunuz.

Projenin yaratıcısı Bobby Genalo, yaklaşık 3 - 4 yıldır bu konu üzerinde düşünüyor ve bir şeyler yapmayı istiyormuş. Los Angeles'a taşındıktan sonra bu konu hakkında faaliyete geçmiş ve iki kişiyle birlikte çalışarak Orrery Lamp'i hayata geçirmiş. Orrery Lamp, altın ve mavi olmak üzere iki renk ve yerden ve masadan aydınlatma olarak iki model sunuyor. Kampanyanın tanıtım videosunda "Merhaba Bobby Genalo ve ben bir lamba yaptım." derkenki veya Orrery Lamp'in internet sitesinden bahsederkenki samimiyeti, belki de projesini ne kadar sevdiğinin bir göstergesi. Henüz Kickstarter yolculuğunun başında olan Orrery Lamp, 28 gün sonra sonlanacak. Şu anda da 25 bin dolarlık hedefinin 14 bin dolarını toplamış durumda.

Görsel: Orrery Lamp