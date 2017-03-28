Otonom Araçlar Çevrelerini Nasıl Görüyor?

Kendi kendine gidebilen taşıtların kullandığı algılama teknolojileri ile ilgili detaylı bir infografik.

Sürücüsüz otomobiller, kendi kendine gidebilen taşıtlar ya da en kısa adıyla otonom araçlar; beklediğimizden de kısa bir süre sonra yollarda olacaklar. Geçtiğimiz yılın sonunda BMW'nin bu konudaki planlarını bizzat dinleyip size aktarmıştık. BMW tamamen otonom (Level 5) sürücüsüz araçları 2021'de piyasaya sürmeyi hedefliyor, daha tutucu analistler bunun 2025'i bulacağını öngörüyor. Sonuçta bugün doğan çocuklar ehliyet alma yaşına geldiklerinde insanların otomobilleri bugünkü kadar sık kullanmadıkları bir dünyada yaşıyor olacağımız kesin.

Otonom araçların kendi kendilerine trafikte yol alabilmeleri için birkaç önemli bileşenin bir araya gelmesi gerekiyor. Bunların belki de en önemli iki tanesi: çok detaylı algılayıcılar (sensörler), ve algılayıcıların toplandığı devasa veriyi hızla işleyebilecek bir işlemci ve yazılım. 2025 AD sitesi bugün yollarda olan kimi test aşamasında, kimi prototip otonom araçların kullandığı sensörleri bir infografikle açıkladı. Ultrason sensörleri, görsel sensörler, radar ve lidar sistemleri bu araçların etraflarını algılamaları için zorunlu araçlar. Tüm bu sensörlerin çalışma şekilleri için grafiği inceleyebilirsiniz.

Görsel: 2025ad.com