Otomobil Almayı Düşünüyorsanız Size Volvo'nun Hayatımı Nasıl Kurtardığını Anlatayım

Volvo Miami'deki standlarında ciddi otomobil kazalarından Volvo sayesinde sağ çıkmış insanları satış ekibi olarak kullandı.

Otomobil satın alırken kararımızı etkileyen pek çok etmen var: Donanım, renk, model, motor... Aslında bir otomobilin en önemli özelliği olması gereken güvenlik,seçim kriterleri arasında nedense çok alt sıralarda kalıyor. Senelerdir güvenlik kavramını sahiplenen Volvo, etkileyici bir çalışmayla güvenlik konusunu satın alma sürecinin merkezine koyuyor. Bunu da otomobil çarpışmasından kurtulmuş kazazedeleri Volvo satış ekibi olarak yerleştirerek yapıyor.

"Survivor Sales Agents" adını taşıyan çalışma, New York merkezli reklam ajansı We Believers tarafından hazırlanmış. Otomobil güvenliğinin kaza geçirene kadar önemli bir seçim kriteri olmadığı, ancak kaza geçirmiş insanlar için "güvenlik" konusunun öncelik kazandığı iç görüsünden doğmuş. Bir insanı güvenlik konusunda en ikna edecek şeyin başka insanların deneyimleri olduğu düşünülünce de ortaya bu kampanya çıkmış.

Çalışma için ölümcül olabilecek otomobil kazalarından Volvo sayesinde sağ çıkmış bir düzine insanın Miami'deki alışveriş merkezlerinde bulunan Volvo standlarında satış ekibi olarak görev yapması sağlanmış. Bu insanlar standda dolaşanların yanına giderek geçirdikleri kazayı ve Volvo'nun nasıl hayatlarını kurtardığını anlatmış. Bu insanların Volvo'nun güvenlik özelliklerine samimiyetle hayran olmaları da konuştukları kişiler üzerinde gerçek bir etki yaratmış.

Kazazedelerden biri röntgenlerini gösterirken bir diğeri kaza sırasında kendisiyle ilgilenen sağlık görevlisinin "Ben de bunun gibi bir Volvo almalıyım." dediğini anlatıyor. Kaza anını adeta yaşayarak anlatanlar, fotoğraflarını gösterenler... Hepsi Volvo'ya şükran duyuyor. Bir kadın bunu şöyle ifade ediyor: "O Volvo, benim hayatımı kurtarmak için kendi hayatını feda etti."

Deneyimler bu kadar gerçek olunca, stand ziyaretçileri de haliyle etkilenmiş. Bu insanları karşılaştıkları en iyi satış görevlisi olarak tanımlayanlar bile var. Standlar, bir alışveriş merkezinde yapılan sıradan bir otomobil tanıtımına oranla %60 daha fazla ziyaretçi çekmiş. Her 10 kişiden 3'ü test sürüşüne karar vermiş. Alışveriş merkezlerinin bayilere yakın olması sayesinde bayilerin ziyaretçi trafiği de çalışmadan olumlu etkilenmiş.

Künye:

Reklmaveren: Volvo

Reklam Ajansı: We Believers

Yaratıcı Bölümden Sorumlu Genel Müdür: Gustavo Lauría

Yönetici Yaratıcı Yönetmen: Patricio Elfi, Leo Prat

Yaratıcı Yönetmen: Santiago Luna Lupo, Percy Bustos

Reklam Yazarı: Gustavo Lauría, Santiago Luna Lupo

Sanat Yönetmeni: Patricio Elfi, Percy Bustos

Ajans Yapımcısı: Rebeca Landeros

Planlama Başkanı: Marco Vega

Müşteri Hizmetleri Başkanı: Jose Quijano

Müşteri Temsilcisi: Juliana Patiño

Ajans Koordinatörü: Lupita Alvarez

Yapım Şirketi: Letca Films

Yönetmen: Hernan Pettinaroli

Görüntü Yönetmeni: Juan Carlos Sauczuk

Yönetici Yapımcı: Melina Acevedo

Yapımcı: Melissa Gil

1. Kamera Asistanı: Jesús Garcia Perdomo

Kurgu: Diego Panich

Post Prodüksiyon: Moving Forward Studios

Renklendirme: Oscar Martinez

Görsel: Vimeo