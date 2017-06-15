Otobüs Biletini Ödeyen Piyango

Nicaraguan Lotto için hazırlanan kampanyada, insanların otobüs biletleri piyango tarafından karşılanırken bu sayede düşük reklam bütçesi ile maksimum etki sağlanıyor.

LOTO Nicaragua (Nikaragua Piyangosu) elektronik versiyonunun tanıtım için çok büyük bir bütçeye sahip olmadığından farklı bir yol denemeye karar vermiş. Bunun için de sadece 50 bin dolarlık bir bütçe ile küçük ama etkili bir fikir üzerinden insanlara ulaşmış. Şehir içi otobüs hatlarında ücretsiz bir yolculuk kazanma üzerinden ilerleyen fikir, "şans" kavramı üzerinden insanları bilet almaya teşvik ediyor.

CCCP-McCann Managua tarafından yaratılan fikir, insanların "şanslı günün" ne demek olduğunu kısa yoldan deneyimlerini temel alıyor. Bunu da insanların otobüs biletlerininin Nicaraguan Lotto tarafından ödenmesiyle yapıyor. Her gün 6 Nikaragualıdan 1'inin otobüsle ulaşımı tercih ettiği göz önüne alınınca bu yolla ulaşılabilecek insan sayısı oldukça fazla. Nitekim, kampanyanın kulaktan kulağa yayılması sayesinde 3 milyon Nikaragualı (ülkenin neredeyse yarı nüfusu) sosyal medyada konu hakkında konuşuyor, haberler ve medya konuya ilgi gösteriyor. Böylece kampanya yatırımını %1000 oranında katlıyor, 50 bin dolarlık yatırımla 500 bin dolarlık kazanılmış medyaya ulaşılıyor. Bir günde 20 bin, ay sonuna kadarsa 600 bin bilet satışı gerçekleşiyor.

Kampanya, iki konuyu başarıyla çözmüş oluyor. Birincisi, düşük bütçe ile ulaşılabilecek en fazla insana ulaşıyor, onlara kendilerini şanslı hissettiriyor. İkincisi ise Nikaragualıların elektronik piyangoya karşı duydukları şüpheyi insana dokunan, sıcak bir yolla gideriyor.



Künye:

Reklamveren: LOTO Nicaragua

Reklam Ajansı: CCCP-McCann Nicaragua

Genel Yaratıcı Yönetme: Wilbert Carmona

Yaratıcı Yönetmen: Carlos Roberto Cuadra

Yaratıcı Ekip: Camilo Guadamuz, José Medina, Alejandra Cano

Müşteri İlişkileri Yöneticisi: Luis Cuadra

Medya Direktörü: Vladimir Espinoza

Müşteri Onayı: Rolando Sevilla

Görsel: YouTube

