Ötekileştirmeyi Çocuk Gözüyle Aktaran Masalsı Animasyon: The Snow Girl

Mixtape Club tarafından hazırlanan kısa film The Snow Girl, 1950'de Japonya'dan ABD'ye göçmüş bir çocuğun yaşadığı zenofobik bir olayı anlatıyor.

Markalar, ajanslar ve sanatçılarla birlikte çalışarak onlara görsel-işitsel işler sunan yaratıcı stüdyo Mixtape Club, The Snow Girl isimli 4 dakikalık bir kısa filme imza attı. 1950'de Japonya'dan ABD'nin kırsal bölgesine göçen bir kızın, 2. Dünya Savaşı sonrası yaşanan yabancı nefreti (zenofobi) içinde mahallenin zorba çocuklarıyla yaşadığı bir anı işleniyor.

The Snow Girl, Japon folkloründe Yuki-onna (Kar Kadını) olarak yer alan mistik bir karakterlerden ilham alıyor. Kız sürekli olarak dışlanıp yabancılanmaktadır. Ve farklı olduğunu düşündüğü için kendi kendine ağır bir yükü sırtlamaktadır. Çevredeki zorba çocuklar da kızın farklılığını sürekli olarak yüzüne vurup dışlar. Ancak bir gün kız babasına neden farklı olduğunu sorar ve hikayemiz mistik Japon dokunuşuyla buluşur.

Atina Film ve Video Festivali ile Boston Bağımsız Film Festivali'nde bu yıl gösterimi yapılan The Snow Girl, farklılıkların ve ayrılıkların insanları ötekileştirdiği ve ne kadar ortak yönümüzün olduğunu unuttuğumuz zenofobik modernite içinde güzel günlere bir umut veriyor.

Görsel: Vimeo