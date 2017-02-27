Oscar'ın Reklam Kuşağında Casey Neistat'tan Çağımızın YouTuber'larına Övgü

Super Bowl'dan sonra en kıymetli ikinci reklam kuşağında Casey Neistat, Samsung için kamera karşısına geçerek Oscar'da asla anılmayacak yönetmenleri ve yapımcıları yani dijital içerik üreticileri övdü.

Samsung, ABD'de Super Bowl'dan sonra en çok izlenen etkinlik olan Oscar ödül törenine Casey Neistat'ın başrolde olduğu bir reklam filmi yayınladı. Casey Neistat, mikrofonun karşısına geçiyor ve video üretimi konusunda Oscar'dan geriye kalanları tanıtmaya başlıyor.

Sinema alanında yılın en iyilerini seçen Akademi üyelerine karşılık olarak Casey Neistat, çağımızın içerik üreticilerini, yapımcılarını, yaratıcılarını adeta ayakta alkışlarken yapmak zorunda oldukları için değil, sevdikleri, tutkuyla bağlandıkları, paylaşmak istedikleri için ürettikleri çalışmalardan bahsediyor. Çağımızın içerik üreticileri, sinema prodüksiyonları gibi büyük bütçeler veya dev ekiplerle değil, cep telefonları ve minik kameralar yardımıyla hayata geçiyor. Prosüksiyonun büyüklüğü yerine yaptıklarını önemseyen herkesi Oscar gecesinin büyüsüyle öne çıkarıyor. Ve günümüzde video çekmeye, kendine dair bir şeyler paylaşamaya çaba gösteren herkesin bilinçaltında tek bir motivasyon yer alıyor, izlenmek.

Reklam filminde tanıdık isimler de var. Garip robotların kraliçesi Simone Giertz'i ve stop-motion filmlerin ilham verici ismi PES'i görüyoruz. Sizin de görür görmez tanıdığınız isimler var mı? Yorumlarda paylaşın ve biz de tanıyalım.

Shout out to all those who said "you can't." This one's for you. With love, from @CaseyNeistat. pic.twitter.com/351MuxS35t — Samsung Mobile US (@SamsungMobileUS) 27 February 2017

Ve tabii ki YouTube'un en saygıdeğer içerik üreticilerinden olan Casey Neistat, bu kampanyanın yapım sürecini üzerinede bir video yayınladı. Çünkü bu yıl Akademi Ödülleri tam olarak "sıfır" YouTuber'ı sahneye davet edecek. Bu işin parodisinden yola çıkan Neistat büyük bütçelerle, devasa ekiplerle her bir görev için kurulan farklı karavanlarla dolu bu reklam filminin yarattığı paradoksları da vlog'unda anlattı. 60 saniyelik bir film için kullanılan araç gereç ve iş gücünü kullanarak bundan çok daha düşük imkanlara sahip, YouTube'da ve internetin farklı köşelerinde içerik üreten binlerce, milyonlarca ismin sesi oluyor.

Görsel: YouTube