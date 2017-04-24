Origami Mutfak Seti

Ori-Kit, hantal mutfak eşyalarının yerine şık, çok işlevli ve katlanır origami benzeri bir set sunuyor.

Ori-Kit, küçük mutfaklarda ve piknik ve benzeri açık hava faaliyetlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış. Kullanıcısına yerden, zamandan ve paradan tasarruf ettirmeyi vadeden mutfak seti şu sıralar Kickstarter’da fonlanıyor.



Mutfaktaki bitmek tükenmek bilmeyen eşyalardan sıkılanlar için basit çözümler sunan Ori-Kit, eski metal çatak kaçık takımlarının papucunu dama atacağını iddia ediyor. Set; tüm pişirme, fırınlama ve ızgara ihtiyaçlarınızı karşılayabiliyor. Kullanımının çocuklar da dahil herkes için oldukça kolay olduğu belirtiliyor.

Ori-Kit; 3 kaşık, 1 spatula, 1 huni ve 1 süzgeç olmak üzere 6 farklı katlanır parçadan oluşuyor. Her bir parçanın boyutu değişebiliyor ve farklı amaçlarla kullanılabiliyor.

Kaşıkların her biri ikisi bir arada işleve sahip farklı boyutlarda parçalardan oluşuyor. 3 kaşık ile aslında elinizde 6 farklı boyutta kaşık olmuş oluyor. Sadece istediğiniz boyuta gelecek şekilde katlamanız yeterli. Bu kaşıkları ihtiyacınıza göre yemek servisi yapmak için, yemek yapmak ve hatta yemek yemek için kullanabilirsiniz.

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;span id="selection-marker-1" class="redactor-selection-marker" data-verified="redactor"&amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;/span&amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;

Görsel: Kickstarter