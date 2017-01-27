Optik Yanılsamalı Nü GIF'ler

Adam Pizurny, Black and White serisinde çıplak bedenleri akışkan çizgilerle giydirerek göz yanılsamalı GIF'ler tasarladı.

Daha önce yüz GIF’leriyle yer verdiğimiz Praglı sanatçı Adam Pizurny bu defa “Black and White” başlıklı GIF serisiyle dikkat çekiyor. Artık "GIF sanatçısı" ünvanıyla anılan grafik tasarım uzmanı Pizurny, yüz serisindeki hiperrealist görsellerin aksine bu seride göz yanılsamasına dayalı nü GIF’ler yaratmış.

Farklı açılarda akan siyah beyaz çizgilerle giydirilmiş çıplak bedenler ve yüzler titreşiyomuş gibi bir görünüm yaratıyor. Çizgilerin açısı, bedenin anatomik formuna göre değişiyor ve arka plan da farklı bir çizgi akışı ile bedenden ayrılıyor. Pizurny projesinin “insan bedenini tanınır olmaktan çıkarmadan sadeleştirmek üzerine bir deney” olduğunu ifade ediyor. Çalışmalar aynı zamanda da 60’lı yılların optik sanat akımını da selamlıyor.

Görsel: Instagram