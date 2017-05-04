Onlar Son Ana Kadar Haber Verdi

Uluslararası Af Örgütü, Dünya Basın Günü kapsamında hazırladığı açıkhava kampanyasında, Ahmet Şık ve Kadri Gürsel'in tutuklanmadan hemen önce yazdıkları tweetlere yer verdi.

3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü'ydü... Basın özgürlüğü adına ülkemizdeki tablo çok iç açıcı değil. Uluslararası Af Örgütü tarafından verilen bilgiye göre, Temmuz ayından bu yana 120'nin üzerinde gazeteci ve basın mensubu tutuklandı. Büyük çoğunluğu da hala tutuklu bulundukları ceza evlerinde yargılamayı bekliyor. Bu konuya dikkat çekmek için yürütülen #GazetecilikSuçDeğildir kampanyası çerçevesinde Uluslararası Af Örgütü, 3 Mayıs'ta tutuklanan gazetecilerin gerçek tweetlerine yer verdiği bir açıkhava kampanyası hazırladı.



Şişli Belediyesi tarafından desteklenen kampanya için reklam panolarında Cumhuriyet Gazetesi Yayın Danışmanı Kadri Gürsel ve Cumhuriyet Gazetesi Muhabiri Ahmet Şık'ın tutuklanmadan hemen önce Twitter üzerinden yazdıklarına yer verildi. İlanlar, gazetecilerin son dakikaya kadar mesleklerini yapmaya çalıştıklarını vurgulayan bir mesajla pekiştirildi: "Onlar son dakikaya kadar haber verdi. Senin onlardan haberin var mı? #GazetecilikSuçDeğildir"

Uluslararası Af Örgütü tarafından sosyal medyada duyurulan kampanya, aynı zamanda bir gazeteciliksucdegildir.org adresinden ziyaret edilebilen bir internet sitesi ve imza kampanyasıyla da destekleniyor.

Hazırlanan Twitter kartıyla da atacağınız bir tweet'le de videoya ulaşıyor, içeriden haber alabiliyorsunuz. İçeriden siz haberi tweet'le alırken takipçilerinizin de bu bilgiye ulaşmasına yardımcı oluyorsunuz.

İçeriden haber var! Tweet’le, haberi izle, tutuklu gazeteciler için harekete geç! #GazetecilikSuçDeğildir https://t.co/uvaevDGOUU

— Amnesty Turkey (@aforgutu) 3 May 2017

Çalışmanın sosyal medya etiketleri #GazetecilikSuçDeğildir ve #FreeTurkeyMedia.

Görsel: Uluslararası Af Örgütü Türkiye

Manşet görseli düzenlenmiştir.