Önceliği Oyuncular Olan Akıllı Saat

Taşınabilir oyun konsoluyla akıllı saati birleştiren Gameband, klasik Atari oyunlarını bileğinizde oynamanıza imkan veriyor.

80 çocukları iyi hatırlayacaktır, bir zamanlar kolumuza taktığımız ve sayesinde basit Atari oyunları oynadığımız saatler vardı. Eskinin oyun saatleriyle günümüzün akıllı saatlerini birleştiren bir saat olan Gameband, şimdilerde Kickstarter üzerinde fon arıyor. Özellikle oyun severler için tasarlanan Gameband, kısaca özetleyecek olursak akıllı bir oyun saati.

FMTwo Game tarafından üretilen Gameband için bir anlamda retro bir ürün demek mümkün zira pek çok insanı geçmişe döndürebilmek gibi bir özelliği var. Ancak teknolojisinin pek de geçmişten geldiği söylenemez. En hızlı giyilebilir teknoloji işlemcileriyle (Qualcomm Snapdragon 2100) donatılmış Gameband; AMOLED ekran, WiFi bağlantı ve Bluetooth 4.2 gibi özellikler sunuyor.

Gameband için oyun alanında ünlü 2 büyük isimle işbirliği yapılmış. Biri tabii ki çocukluğumuzun efsanesi Atari. Özel kırmızı Atari versiyonuyla Gameband; Pong, Asteroids, Breakout, Crystal Castles ve Centipede gibi klasik oyunları oynamanıza imkan veriyor. Zaman içerisinde, hedeflenen fona ulaşılırsa yeni oyunlar eklenmesi hedefleniyor. Diğer isim ise bağımsız bir oyun olan Terraria. Terraria ile yapılan işbirliği sayesinde oyundan görseller ve tasarım öğeleri Gameband'e entegre edilirken, oyunun Gameband'e özel bir versiyonu için de çalışmalar sürüyor. Gameband şu an için Atari ve Terraria versiyonlarının yanı sıra bir de standart versiyon sunuyor. Her üç versiyon da üzerinde 20 oyun yüklü olarak geliyor.

Gameband'in marifetleri bu kadar değil. Entegre edilebilir Micro SD özelliğiyle, taşınabilir bir oyun sürcüsüne dönüşebiliyor; böylece fotoğraflarınızı, müziklerinizi ve dosyalarınızı saklayabiliyor. Özel yazılımı sayesinde MicroSD bilgisayara takıldığında, PixelFurnace oyun yönetim sistemi çalışıyor ve USB3.0 hızıyla başlatma platformu devreye giriyor. Böylece bilgisayar üzerinden de oyunlarınızı oynayabiliyorsunuz. Bluetooth üzerinden de SD kart içindekiler mobil cihazlara veya uyumlu ses sistemlerine aktarılabiliyor, müziğinizi kablosuz olarak hoparlörlerinizden dinleyebiliyorsunuz.

Tüm bunların yanı sıra Gameband, bir akıllı saaten beklediğiniz her şeyi yapabiliyor. Saat, alarm, takvim, kronometre, jiroskop ve hız ölçer gibi özelliklerin yanı sıra akıllı telefonlarla uyumlu çalışıyor ve uygulama mağazasından indirilen uygulamalarla destekleniyor.

Gameband'in tasarımı; Samsung, Google ve Logitech gibi markalar için çalışmış olan tasarım stüdyosu Matter Global tarafından yapılmış. Sağlamlık ve dayanıklılıktan asla ödün verilmeden oyun teknolojileri saate eklenmiş. Oyunlardaki araç veya silahlardan esinlenilen tasarım anlayışı sayesinde oyunun içinde hissetmenize olanak veren bir cihaz yaratılmış.



FMTwo Game kurucusu Feargal Mac Conuladh, akıllı saat pazarının potansiyelini gerçekleştiremediğini ve birbirinin aynı, yeni bir özellik sunmayan pek çok ürünle dolduğunu söylüyor. Oyuna yönelik özellikleri, içeriği ve tasarımıyla Gameband'in bu kalabalıktan sıyrılacağını ve akıllı saat dünyasının kapılarını yepyeni bir hedef kitleye açacağını umduklarını belirtiyor. Kickstarter kampanyasının başlamasından bir hafta sonra hedeflenen miktarı çokta aştıkları düşünülürse o bahsedilen hedef kitle Gameband'i kucaklamaya hazır gibi duruyor. Kickstarter üzerindeki ön talep fiyatı 149 dolar'dan başlıyor.

Görsel: Kickstarter