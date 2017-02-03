Omzunuza Tüneyen Şallar

Tasarımcı Nina Führer, hayvan figürlerini kullanarak farklı bir şal tasarımına imza atıyor.

Moda tasarımcısı Nina Führer, "Scarves" (Eşarplar) koleksiyonuyla, şal dünyasına yeni bir bakış getiriyor. Normal şallardan farklı olarak hayvan figürler kullanan sanatçı, birçok farklı hayvan türünü omuzlarımıza taşıyor. Kendi internet sitesinde ve Esty satışı yapılan şalları kendi kombininize göre seçebiliyorsunuz.

Tasarımcının yün ve kaşmir gibi malzemelerle ördüğü şallar, giydiğiniz andan itibaren dikkatleri üzerinize çekebilecek bir tasarıma sahip. Nina Führer'in açıklamasına göre, küçük ekibiyle birlikte tüm çalışmaları kendileri örüyor.

Görsel: Nina Führer